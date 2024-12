Igor Normando anuncia novos secretários municipais para Belém na Virada de 2024

O prefeito eleito Igor Normando (MDB) anunciou novos secretários municipais para a gestão 2025/2028, na capital paraense. "Tem time chegando para começar com o pé direito e trabalhar muito em 2025", afirmou ele, na página oficial do Instagram, na tarde desta terça-feira (31/12). Confira abaixo:

Fundação João XIII

A Fundação João Paulo XIII será comandada por Arthur Houat Nery de Souza, ele é advogado e já atuou como consultor e coordenador na SEMEC e CODEM, além de Ouvidor Geral do Estado do Pará entre 2019 e 2022. Atualmente acumula a Gerência da GEAP Saúde no Pará e no Rio de Janeiro.

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda será comandada por Maycon Pantoja. Formado em Direito pela Unama e pós-graduado em Direito Administrativo. Atuou como assessor jurídico, coordenador e Diretor em vários órgãos em municípios e no Governo do Pará. Atualmente é coordenador jurídico na SEDAP.

Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade

A Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade será dirigida por Nay Barbalho, mãe atípica, vereadora eleita de Belém, advogada com especialização em autismo, servidora efetiva da Arcon e ex-coordenadora estadual de políticas para o autismo no Governo do Pará. Ela também é membro da Comissão de Autismo do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Autismo da OAB-PA.

Com o anúncio desta terça-feira, sobe para 21 o número de novos gestores municipais, na capital paraense. Em 27 deste mês, de dezembro, Normando havia feito o último anúncio, até então, com o nome de Silvane Ferraz, do MDB, para a Secretaria Municipal da Mulher.

Ele também anunciou Talita Magalhães, advogada especialista em Direito Público, para a Controladoria Geral do Município; e a psicóloga Raphaela Segadilha à Secretaria Municipal de Cidadania.