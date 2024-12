Vereadora mais votada de Belém, Silvane Ferraz assumirá Secretaria na gestão de Igor Normando

A vereadora mais votada para a Câmara Municipal de Belém, com 21.561 votos nas eleições de outubro de 2024, Silvane Ferraz, do MDB, assumirá o cargo de titular da Secretaria Municipal da Mulher, pasta que será criada na gestão do prefeito eleito Igor Normando. Divulgada com exclusividade pelo jornalista do Grupo Liberal Wesley Costa, nesta quinta-feira (26.12), a escolha de Silvane para o cargo deve ser anunciada ainda nesta sexta-feira (27.12), nas redes sociais de Normando, segundo apuração da redação integrada do Grupo Liberal.

A pasta que será comandada por Silvane Ferraz terá como foco ações voltadas às mulheres e deve contribuir para o protagonismo das mulheres em Belém, conforme anunciado pelo próprio prefeito Igor Normando, ao falar sobre a criação da Secretaria.

Com o afastamento de Silvane da Câmara Municipal, o primeiro suplente do MDB, Adalberto Junior, deve assumir uma cadeira no Poder Legislativo da capital paraense. A cerimônia de posse dos novos vereadores será realizada na tarde da próxima quarta-feira, 1º de janeiro.