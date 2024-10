Quem é Silvane Ferraz, vereadora mais votada de Belém?

Na eleição municipal do último domingo (7), os eleitores de Belém consagraram Silvane Ferraz como a vereadora mais votada na capital, totalizando 21.561 votos. A administradora, de 36 anos, é nova na política, mas já estreou com uma marca expressiva. Ela é uma das vereadoras eleitas pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e foca a maior parte da sua luta em favor da saúde do município. Após a apuração dos votos, Silvane se manifestou através das suas redes sociais, onde deixou uma mensagem de agradecimento aos eleitores que lhe ajudaram até a vitória.

“Essa vitória é nossa! Com o coração cheio de alegria, agradeço aos 21.561 votos de confiança que nos colocaram em 1º lugar. Cada um de vocês fez parte dessa jornada e dessa conquista. Agora, vamos juntos continuar lutando por uma Belém mais justa, mais inclusiva e mais forte. A nossa caminhada está apenas começando, e conto com vocês para essa nova fase! Obrigada, Belém!”, disse através das suas redes sociais.

Silvane é mãe de dois filhos e casada com Sipriano Ferraz, Secretário de Saúde Adjunto do Pará. Na sua campanha, defendeu principalmente projetos no segmento da saúde, como o “Posto de Saúde Itinerante”. Ela explica que a ideia prevê ampliar a cobertura dos atendimentos de saúde nos bairros de Belém e destaca que esta será uma das suas prioridades, logo no início do mandato.

Ela ressalta que, em 2025, vai atuar fiscalizando o executivo e propondo leis, em especial na saúde, que, segundo uma pesquisa realizada pela sua campanha, foi o maior déficit apresentado pela população no município. Além disso, prometeu lutar para que as mulheres vítimas de violência tenham prioridade em programas habitacionais e consigam uma moradia segura.

Sobre alcançar a primeira posição, ela demonstra surpresa e afirma em entrevista ao Grupo Liberal que “não esperava ser a mais votada de Belém”. Na mesma oportunidade, deixou uma mensagem onde descreve como foi o processo de campanha.

“Foram dias muito exaustivos, mas eu confesso para vocês que eu não saia de casa nenhum dia e nenhum momento triste, porque eu ia para dentro de um bairro, de uma comunidade, conversar e ouvir os problemas das pessoas para ir atrás de soluções. Isso tudo é um reflexo do nosso trabalho em campanha, e, quero reforçar aqui que é um trabalho que eu já faço desde 2016”, celebra Silvane.