Com 100,00% das urnas apuradas, Silvane Ferraz, do MDB foi a vereadora mais votada do estado do Pará com 21.561 votos. Silvane Ferraz assumirá o cargo no início do próximo ano, com mandato até o final de 2028.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)