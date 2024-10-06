Eleições 2024: veja a lista completa dos vereadores eleitos de Belém
Silvane Ferraz, do MDB, foi a candidata mais votada no pleito
Os belenenses foram às urnas, neste domingo (7/10), também para eleger os 35 vereadores que ocuparão a Câmara Municipal da capital pelos próximos quatro anos. Neste pleito, a candidata Silvane Ferraz, do MDB, foi a campeã de votos, ganhando o aval de 21.378 eleitores. Ela é seguida por John Wayne, também do MDB, com 14.267.
Veja os 10 candidatos a vereadores mais votados em Belém
- SILVANE FERRAZ (MDB) - 21.561 VOTOS
- JONH WAYNE (MDB) - 14.299 VOTOS
- NENÉM ALBUQUERQUE (MDB) – 12.566 VOTOS
- TÚLIO NEVES (PSD) - 12.449 VOTOS
- PABLO FARAH (MDB) - 12.259 VOTOS
- JOÃO COELHO (PDT) - 12.026 VOTOS
- ÁGATHA BARRA (PL) - 11.212 VOTOS
- MAYKI VILAÇA - (PL) - 10.714 - VOTOS
- BIECO - (MDB) - 9.540 VOTOS
- RENAN NORMANDO - (MDB) - 9.495 VOTOS
- RAQUEL DOS ANIMAIS (PDT) - 9.156 VOTOS
- GLEISSON (PSB) - 9.067
- FÁBIO SOUZA (MDB) - 8.668
- RONI GAS (MDB) - 8.602
- MARCOS XAVIER (REPUBLICANOS) -8.590
- MARINOR BRITO (PSOL) - 8.452
- PATRÍCIA QUEIROZ (PP) - 8.330
- BLENDA QUARESMA (MDB) - 8.312
- IGOR ANDRADE (REDE) - 7.854
- FELIPE VINAGRE (UNIÃO) - 7.751
- VITOR SALES (UNIÃO) - 7.186
- VIVI REIS (PSOL) - 6.956
- MOA MORAES (PV) - 6.951
- AUGUSTO SANTOS (REPUBLICANOS) - 6.694
- PASTORA SALETE (PSD) - 6.333
- ZEZINHO LIMA (PL) - 6.258
- NAY BARBALHO (PP) - 6.157
- LULU DAS COMUNIDADES (PSDB) - 5.763
- RODRIGO MORAES (PCDOB) - 5.690
- JORGE VAZ (PRD) - 5.565
- ZECA DO BARREIRO (UNIÃO) - 5.517
- ANDRÉ MARTHA (PSD) - 5.510
- NEIA MARQUES (PT) - 5.443
- HIGINO (PSD) - 5.394
- PROFESSOR ALFREDO COSTA (PT) - 5.331
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