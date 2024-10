Eleições 2024: veja a lista completa dos vereadores eleitos de Belém

Os belenenses foram às urnas, neste domingo (7/10), também para eleger os 35 vereadores que ocuparão a Câmara Municipal da capital pelos próximos quatro anos. Neste pleito, a candidata Silvane Ferraz, do MDB, foi a campeã de votos, ganhando o aval de 21.378 eleitores. Ela é seguida por John Wayne, também do MDB, com 14.267.

Veja os 10 candidatos a vereadores mais votados em Belém

SILVANE FERRAZ (MDB) - 21.561 VOTOS JONH WAYNE (MDB) - 14.299 VOTOS NENÉM ALBUQUERQUE (MDB) – 12.566 VOTOS TÚLIO NEVES (PSD) - 12.449 VOTOS PABLO FARAH (MDB) - 12.259 VOTOS JOÃO COELHO (PDT) - 12.026 VOTOS ÁGATHA BARRA (PL) - 11.212 VOTOS MAYKI VILAÇA - (PL) - 10.714 - VOTOS BIECO - (MDB) - 9.540 VOTOS RENAN NORMANDO - (MDB) - 9.495 VOTOS RAQUEL DOS ANIMAIS (PDT) - 9.156 VOTOS GLEISSON (PSB) - 9.067 FÁBIO SOUZA (MDB) - 8.668 RONI GAS (MDB) - 8.602 MARCOS XAVIER (REPUBLICANOS) -8.590 MARINOR BRITO (PSOL) - 8.452 PATRÍCIA QUEIROZ (PP) - 8.330 BLENDA QUARESMA (MDB) - 8.312 IGOR ANDRADE (REDE) - 7.854 FELIPE VINAGRE (UNIÃO) - 7.751 VITOR SALES (UNIÃO) - 7.186 VIVI REIS (PSOL) - 6.956 MOA MORAES (PV) - 6.951 AUGUSTO SANTOS (REPUBLICANOS) - 6.694 PASTORA SALETE (PSD) - 6.333 ZEZINHO LIMA (PL) - 6.258 NAY BARBALHO (PP) - 6.157 LULU DAS COMUNIDADES (PSDB) - 5.763 RODRIGO MORAES (PCDOB) - 5.690 JORGE VAZ (PRD) - 5.565 ZECA DO BARREIRO (UNIÃO) - 5.517 ANDRÉ MARTHA (PSD) - 5.510 NEIA MARQUES (PT) - 5.443 HIGINO (PSD) - 5.394 PROFESSOR ALFREDO COSTA (PT) - 5.331