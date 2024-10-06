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Eleições 2024: veja a lista completa dos vereadores eleitos de Belém

Silvane Ferraz, do MDB, foi a candidata mais votada no pleito

Valéria Nascimento
fonte

Câmara Municipal de Belém na travessa da Curuzu no bairro do Marco (Reprodução / Câmara de Belém)

Os belenenses foram às urnas, neste domingo (7/10), também para eleger os 35 vereadores que ocuparão a Câmara Municipal da capital pelos próximos quatro anos. Neste pleito, a candidata Silvane Ferraz, do MDB, foi a campeã de votos, ganhando o aval de 21.378 eleitores. Ela é seguida por John Wayne, também do MDB, com 14.267.

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Veja os 10 candidatos a vereadores mais votados em Belém

  1. SILVANE FERRAZ (MDB) - 21.561 VOTOS
  2. JONH WAYNE (MDB) - 14.299 VOTOS
  3. NENÉM ALBUQUERQUE (MDB)  – 12.566 VOTOS
  4. TÚLIO NEVES (PSD) - 12.449 VOTOS
  5. PABLO FARAH (MDB) - 12.259 VOTOS
  6. JOÃO COELHO (PDT) - 12.026 VOTOS
  7. ÁGATHA BARRA (PL) - 11.212  VOTOS
  8. MAYKI VILAÇA - (PL) - 10.714 - VOTOS
  9. BIECO - (MDB) - 9.540 VOTOS
  10. RENAN NORMANDO - (MDB) - 9.495 VOTOS
  11. RAQUEL DOS ANIMAIS (PDT) - 9.156 VOTOS
  12. GLEISSON (PSB) - 9.067
  13. FÁBIO SOUZA (MDB) - 8.668
  14. RONI GAS (MDB) - 8.602
  15. MARCOS XAVIER (REPUBLICANOS) -8.590
  16. MARINOR BRITO (PSOL) - 8.452
  17. PATRÍCIA QUEIROZ (PP) - 8.330
  18. BLENDA QUARESMA (MDB) - 8.312
  19. IGOR ANDRADE (REDE) - 7.854
  20. FELIPE VINAGRE (UNIÃO) - 7.751
  21. VITOR SALES (UNIÃO) - 7.186
  22. VIVI REIS (PSOL) - 6.956
  23. MOA MORAES (PV) - 6.951
  24. AUGUSTO SANTOS (REPUBLICANOS) - 6.694
  25. PASTORA SALETE (PSD) - 6.333
  26. ZEZINHO LIMA (PL) - 6.258
  27. NAY BARBALHO (PP) - 6.157
  28. LULU DAS COMUNIDADES (PSDB) - 5.763
  29. RODRIGO MORAES (PCDOB) - 5.690
  30. JORGE VAZ (PRD) - 5.565
  31. ZECA DO BARREIRO (UNIÃO) - 5.517
  32. ANDRÉ MARTHA (PSD) - 5.510
  33. NEIA MARQUES (PT) - 5.443
  34. HIGINO (PSD) - 5.394 
  35. PROFESSOR ALFREDO COSTA (PT) - 5.331
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