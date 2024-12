Prefeito eleito de Belém, Igor Normando, traz perspectivas para o primeiro ano de sua gestão em 2025

Eleito com 56,36% votos válidos, o futuro prefeito Igor Normando (MDB), tem uma importante missão para 2025, o primeiro ano de sua gestão durante a 30ª Conferência das Nações Unidas, a COP 30. Em entrevista para o jornal O Liberal, ele falou como pretende preparar a cidade para o que será o maior evento já sediado pela capital paraense. Segundo o prefeito eleito, a intenção de sua gestão é resgatar o orgulho de morar em Belém, trazendo obras e medidas que prometem proporcionar o desenvolvimento da cidade em diversos quesitos: saúde, educação, sustentabilidade, saneamento e segurança. “Não estou pensando no mandato como um projeto de projeção eleitoral. Vou viver cada dia como prefeito de Belém fazendo jus ao os votos que a população me deu, exercendo a função e garantindo que a cidade tenha comando e que os desafios sejam enfrentados, mesmo que isso no primeiro momento me custe algum tipo de popularidade”, ressaltou.

Para Igor Normando, Belém é uma cidade que se encontra estagnada no tempo e sua gestão tem a missão de começar um ciclo de desenvolvimento sustentável da cidade, fazendo com que a população possa ter mais qualidade de vida e possa atingir lugares ainda maiores no cenário nacional e internacional. Ele destaca que “a COP 30 vai conseguir colocar Belém, sem dúvida alguma, no mapa do planeta. O Brasil e o mundo vão conhecer nossa cidade como a capital da Amazônia, e nós temos o grande desafio de fazer com que esse título nunca mais se perca e que o Belenense possa sentir, voltar a sentir orgulho de viver nessa terra.”

Limpeza dos canais e saneamento básico

Com mutirão de limpeza anunciado para o próximo dia 02, o prefeito promete desobstruir os canais da cidade e amenizar os alagamentos com a iniciativa. Ainda, ele afirma a ação de uma frente ampla com o Governo do Estado, trazendo equipes duplicadas de limpeza. “Como não houve um planejamento urbano e muitas casas foram construídas de forma desordenada, temos um alagamento que é recorrente na cidade e nós vamos enfrentar isso logo no primeiro ano de nossa gestão. Nós vamos amenizar os alagamentos com a desobstrução dos canais, dos bueiros, fazer a drenagem, fazer a dragagem e tudo o que precisa ser feito. Com a ajuda do Governo do Estado, vamos garantir para que possamos ter mais pessoas na rua trabalhando, até porque vamos assumir a prefeitura de Belém no período chuvoso. Mas não vamos conseguir resolver em dois, três meses. Então, essa é uma medida a curto prazo, de forma paliativa para que a gente possa diminuir os transtornos da população”, pontuou.

Igor Normando também pontua o papel da população para colaborar na limpeza da capital paraense e na conscientização coletiva. “Quem vive em Belém tem que amar a cidade. E quando a gente ama, a gente cuida e é fundamental que a prefeitura faça o seu papel, que faça a manutenção urbana, que cuide dos canais, que leve asfalto e drenagem para a cidade, e que possa garantir iluminação pública de qualidade e a poda de árvore em dia. Mas de nada adianta a prefeitura recolher o lixo e a população jogar lixo fora do contêiner ou da ou da lixeira no outro dia. Nós precisamos criar um sentimento de pertencimento com a cidade. A prefeitura tem a sua obrigação e ela vai cumprir, mas a população também precisa cumprir a sua parte.”

Saúde

Um dos compromissos pontuados na campanha de Igor Normando foi a ampliação do funcionamento dos postos de saúde até às dez da noite. O prefeito afirma que os espaços serão requalificados e assegura que o distrito de Icoaraci será o primeiro a receber o chamado Postão da Saúde, dentro do novo formato de atendimento. “Estamos com a expectativa de que nos primeiros 100 dias de nossa gestão, possamos pelo menos ter o início desta requalificação nos postos de saúde e também será instalado o primeiro Postão da Saúde, proposto durante o período eleitoral e garantir que as filas possam ser diminuídas através de grandes mutirões de saúde”.

Segurança pública e mobilidade urbana

A gestão de Igor Normando também promete novas iniciativas em relação à segurança pública do município, entre elas a criação da Secretaria de Segurança e Defesa Social de Belém e do Sistema Municipal de Segurança. O prefeito eleito explicou como as novas pastas funcionarão. “Nós vamos integrar o sistema de segurança do Estado junto à Secretaria de Segurança do Município, fazendo de uma forma abrangente uma mesma estratégia de segurança pública. Cada um no seu papel, mas fazendo uma estratégia que possa ter sinergia. E a partir disso, vamos fazer com que o trânsito tenha regramento: hoje quase não se vê agentes de trânsito nas ruas. Vamos enfrentar essa essa discussão, inclusive fazendo com que haja não só semáforos inteligentes mas também outros tipos de política de mobilidade urbana, fazendo com que a população realmente tenha um trânsito melhor. Paralelo a isso, a ordem pública vai garantir com que o Código de Posturas do município seja respeitado. Vamos fazer todo tipo de campanha educacional, mas não vamos abrir mão de mostrar para a população que a cidade tem comando”.

Educação e sustentabilidade

Uma das missões da gestão de Igor Normando é solucionar problemas na educação do município. Segundo ele, há escolas que precisam ser requalificadas e serão revistas diversas questões pedagógicas. “Queremos fazer com que o tempo integral seja uma realidade em cada distrito de Belém, inclusive num projeto junto com o Estado para garantir o aumento da capacidade de alunos, inclusive da Escola Bosque que nós vamos valorizar ainda mais e levar, inclusive a creche, que é uma realidade que é possível ser feita. Nós vamos fazer com que as escolas de Belém possam ter uma educação de qualidade, com uma merenda escolar de qualidade e com uniforme de qualidade. Mas sobretudo também voltada para nossa vocação, que é justamente a Amazônia, que é a força dos nossos rios, das nossas florestas, e que possamos ter a sustentabilidade na prática também. E educação ambiental é fundamental para que a gente possa garantir toda essa nossa potencialidade”.