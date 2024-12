Igor Normando anuncia três mulheres para secretarias municipais de Belém

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB) anunciou nesta sexta-feira (27.12), nas suas redes sociais, três nomes para secretarias municipais: Silvane Ferraz, Talita Magalhães e Raphaela Segadilha.

A vereadora mais votada para a Câmara Municipal de Belém, com 21.561 votos nas eleições de outubro de 2024, Silvane Ferraz, do MDB, irá comandar a Secretaria Municipal da Mulher. Silvane é graduada em Direito e Administração de Empresas, com certificação em Políticas Públicas para Mulheres pelo Insper e extensão internacional em Inovação, Tecnologia e Saúde pelo Hospital Albert Einstein, em Israel. Atualmente, é gestora financeira, com mais de 15 anos de experiência no setor privado.

A Controladoria Geral do Município será comandada por Talita Magalhães, advogada especialista em Direito Público e mestranda em Direito e Políticas Públicas. Foi ex-secretária de Administração de Castanhal e atualmente atua como Controladora Geral Adjunta do Estado do Pará.

Por fim, Raphaela Segadilha estará a frente da Secretaria Municipal de Cidadania. Formada em Psicologia pela Unama, possui 10 anos de experiência atuando em áreas psicossociais, de cidadania e proteção social. Atuou como coordenadora do Parapaz Mulher e na Diretoria de Políticas Sociais da Fundação ParaPaz no Governo do Pará.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)