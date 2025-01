‘Não vim culpar gestores anteriores’, diz Igor Normando durante posse

Durante a cerimônia de posse realizada nesta quarta-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Estaso do Pará (Alepa), o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB) fez um discurso falando sobre sua gestão. “Não vim falar do passado, muito menos culpar gestores anteriores por sucessivos erros ou por qualquer tipo de dificuldade na nossa cidade”, começou.

Segundo ele, quando assumiu o desafio de ser candidato ao prefeito, sabia das dificuldades que enfrentaria caso fosse eleito. “Sabia que não seria uma tarefa fácil, mas eu tinha certeza de que, com responsabilidade, com sonhos, com uma equipe aguerrida ao nosso lado e com a graça de Deus, nós enfrentaríamos o desafio”.

Ele aproveitou o momento de discurso para enfatizar que, até o fim de seu mandato, irá entregar “tudo que existe de melhor” para a capital paraense. A ideia, de acordo com Igor, é atender aos interesses da população e fazer com que Belém seja a capital da Amazônia.