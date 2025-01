Operação 'Belém Limpa' faz mutirão em cemitérios da capital

Um mutirão de limpeza e manutenção foi realizado nesta terça-feira (7) nos cemitérios Santa Izabel, no bairro do Guamá, e São Jorge, na Marambaia, em Belém. As frentes de trabalho promovidas pela nova gestão municipal incluíram capinação, varrição e pintura, feitas com o apoio de 100 detentos do sistema penal paraense, numa parceria entre a Prefeitura de Belém e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), do Governo do Estado.

Do total de trabalhadores, 75 atuaram no cemitério Santa Izabel e 25 no cemitério São Jorge, segundo a Prefeitura de Belém. A previsão é que os serviços sejam concluídos em até dois dias, com a continuidade das ações no cemitério São José, na Ilha de Mosqueiro. Após essa etapa, os trabalhos seguirão para os cemitérios do Tapanã e São José, este último também em Mosqueiro.

Os detentos participantes do mutirão são beneficiados com a redução da pena. A cada três dias de trabalho, um dia de pena é reduzido. A Secretaria de Administração Penitenciária anunciou que a parceria deve ser ampliada, permitindo a participação de até 300 pessoas privadas de liberdade nos próximos meses.

De acordo com a prefeitura da capital paraense, as ações fazem parte de um conjunto de medidas voltadas para a limpeza urbana da cidade, incluindo serviços de capinação, remoção de resíduos e manutenção de espaços públicos.