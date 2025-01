COP 30: Governo e Prefeitura de Belém intensificam ações de limpeza, segurança e infraestrutura

Limpeza da cidade de Belém, estratégias para a segurança pública e planejamento para a COP 30, foram alguns dos temas discutidos em reunião entre o governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Igor Normando, e os secretários estaduais. Uma ação conjunta entre Estado e Município foi a pauta do encontro, com vistas à execução de ações efetivas e céleres para a capital, que irá receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. As informações foram divulgadas em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (3), no Palácio do Governo.

Entre as medidas anunciadas pelo governador Helder Barbalho está a criação de novas linhas de ônibus específicas para a COP 30, destinadas ao público que estará participando do evento. A estratégia foi utilizada durante a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada em Baku, no ano passado. “Não queremos que haja qualquer tipo de 'sombreamento' ou mesmo de concorrência dos ônibus urbanos que a população de Belém utiliza. Portanto, a prefeitura estará coordenando o funcionamento dos coletivos urbanos que passarão a fazer parte do dia a dia da cidade, levando em consideração, claro, o contingente que virá para o evento. Com essa estratégia nós teremos ônibus específicos passando por pontos onde a programação da COP estará sendo realizada e também pelos destinos turísticos”, afirmou Helder Barbalho.

Como estratégia para receber o quantitativo de pessoas durante o evento, navios serão utilizados como hotéis. Segundo o governador, o Porto da Sotave, em Outeiro, está validado e será usado para a ancoragem. “O canal de navegação da Sotave já permite que os navios possam ficar ali ancorados. E nós teremos ônibus circulando 24h por uma linha expressa que fluirá pelo BRT da Augusto Montenegro e da Almirante Barroso para quem estiver hospedado nos navios e precisar vir para o Parque da Cidade”, explicou o governador.

Tendo em vista a segurança pública, o governador reforçou a colaboração da Polícia Militar com a Guarda Municipal e a Secretaria de Mobilidade Urbana. Na próxima semana serão entregues às instituições municipais equipamentos como coletes balísticos, armamentos letais e não letais, com o objetivo de reforçar o contingente dos órgãos que integram a área.

Além da segurança pública, a área da saúde, com a menção da inauguração do Hospital Público da Mulher, no dia 08 de março deste ano, também foi pautado na coletiva. O Hospital, localizado no centro de Belém, conta com 11 pavimentos e terá um atendimento especializado de média e alta complexidade. “Mais uma conquista para a capital que compõem as estratégias de especialidades médicas que a prefeitura está diagnosticando dentro de estratégias de melhoramento do sistema municipal de saúde”, acrescentou o governador Helder Barbalho.

Belém Limpa

Mais de 30 praças sendo revitalizadas e trabalhos de microdrenagem e desobstrução dos canais estão em andamento para uma cidade mais limpa, segundo o prefeito de Belém Igor Normando. “São quase 14 canais que estão sendo limpos e fazendo a microdrenagem deles para que as chuvas não castiguem tanto a nossa população”, explicou o prefeito.

Foi informado na coletiva que na próxima segunda-feira será feita a entrega das obras de macrodrenagem do Canal da Timbó e no próximo dia 12 será entregue a primeira parte das obras de macrodrenagem do Canal da Gentil.

De acordo com o prefeito de Belém, Igor Normando, a próxima etapa do Programa Belém Limpa será a retirada dos fios dos postes de alta tensão que não estão sendo utilizados para uma “limpeza visual da cidade preservando o patrimônio histórico”.

“Assumimos a prefeitura de Belém com uma missão enorme, preparar a cidade junto com o governo do estado, com o governo federal, para a COP 30, sobretudo recuperar a autoestima da população e o orgulho dos paraenses em viver em Belém”, acrescentou o prefeito de Belém, Igor Normando.