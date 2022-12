Professora de escola pública do Pará é premiada em concurso nacional de incentivo à leitura

Dois projetos de criação de livros produzidos por alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro II, do bairro do Marco, em Belém, renderam duas premiações à professora Cristiane Caetano, 47 anos. A educadora coordenou os trabalhos, que foram reconhecidos após serem selecionados pelo prêmio Educador Mágico, destinado a professores de escolas públicas e privadas do Brasil.

O concurso foi promovido pela Estante Mágica, prestigiada instituição de incentivo à escrita e leitura da América Latina. “Sem dúvida esse projeto é um grande incentivo para a educação e formação dessas crianças, porque nós conseguimos unir leitura e tecnologia, e isso é maravilhoso!”, destacou Cristiane, que é professora de língua portuguesa e inglesa, além de especialista em estudos aplicados à pessoa com surdez e intérpretes e tradutores de Libras.

Alunos da professora Cristiane Caetano, produzindo os projetos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro II, do bairro do Marco, em Belém (Arquivo pessoal)

Nascida em Minas Gerais, onde começou a lecionar em 1999, Cristiane está há mais de 20 anos no Pará. Na EEEFM Dom Pedro II, onde está lotada, ela acompanha por meio do projeto 20 alunos do 6º ano do ensino fundamental, sendo três deles pessoas com deficiência (PCDs), e outros 13 do ensino médio. Foi com esse último grupo que ela conquistou o segundo lugar nacional na categoria “Livros encantadores”, e o terceiro lugar na categoria "Família orgulhosa", por ter incentivado e conseguido que um aluno autista, de 12 anos, escrevesse um livro.

“O título do livro do Davi Lobato é 'O garotinho autista e o urubu malandro', onde ele fala do seu amor pelo futebol e, em particular, pelo atacante Gabigol, que joga no Flamengo. O que me chamou mais atenção na confecção desses livros foi a dedicação e empolgação dos alunos e também da família. Cada aluno escreveu sua própria narrativa e fez a sua ilustração. O argumento para convencer os alunos a participarem do projeto foi mostrando livros para eles e dizendo que eles poderiam ser escritores e que todos seriam capazes”, disse Cristiane Caetano.

Até então, os alunos tinham acesso ao livro apenas no formato digital, que é totalmente gratuito, e pode ser acessado por qualquer leitor via site da Estante Mágica. Na sexta-feira (16), o formato físico estará disponível durante a cerimônia de premiação dos alunos, que será realizada a partir das 16h, na Escola Estadual Dom Pedro II.