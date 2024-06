Procura por espaços de bronzeamento aumenta às vésperas das férias de julho; conheça as técnicas

O mês de julho vem se aproximando e o projeto verão ganha cada vez mais aliados. Além da intensidade com as atividades físicas, muita gente também investe nos procedimentos estéticos e no bronzeamento para chegar nas praias e balneários e mostrar o corpo perfeito. Nesta edição, vamos falar do bronzeamento, procurado em sua maioria por mulheres que desejam mostrar a marquinha em dia.

VEJA MAIS

Para chegar na pele perfeita, os usuários podem desfrutar de diferentes procedimentos. Tem o bronzeamento natural, realizado por meio da luz solar, tem o bronzeamento sol azul, feito por meio de uma tecnologia de radiação e, além do bronzeamento artificial, que usa maquiagem na pele e dura de 7 a 12 dias.

Paula Lobato, de 35 anos, é designer de moda e estudante de nutrição, ela é do time que procura manter o bronze em dia tanto para ir à praia já com a marquinha, mas também para ser mais uma forma de ingrediente para sua autoestima, uma vez que ela trabalha como digital influencer fitness e precisa divulgar seu trabalho no universo das academias.

Paula Lobato procura manter o bronze em dia (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

"Há quatro anos aproximadamente eu faço bronzeamento e nessa época do ano é um período em que eu ativo ainda mais a frequência no espaço, pois o mês de julho está chegando e a frequência nas praias e piscinas aumenta", diz Paula.

Paula já experimentou diferentes tipos de procedimentos, mas há dois anos ela vem fazendo direto o bronzeamento da radiação por meio da máquina sol azul, onde ela fica aproximadamente 20 minutos e o bronze está do jeito que ela deseja.

Fabiana Xavier é proprietária de um espaço de bronzeamento no bairro do Marco, em Belém, e explica que nesse período do ano a procura pelo serviço triplica em seu estabelecimento. "É um período solar e as pessoas estão mais dispostas para aproveitarem o sol e os eventos praianos. E a maioria já deseja chegar nas praias e balneários com a cor bonita", destaca.

Espaço de bronzeamento de Fabiana Xavier, em Belém Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

Sobre os procedimentos, Fabiana explica que os clientes passam por uma entrevista como forma de cuidado e também para saber o procedimento mais adequado para cada pessoa. "Nós precisamos saber se a pessoa tem algum tipo de restrição e encaminhamos o melhor procedimento para cada cliente", explica.

Quando se fala em bronzeamento existem várias questões que são levantadas, mas para realizar o procedimento é necessário ser feito com produtos corretos e profissionais capacitados, uma vez que se trata de radiação no corpo.

"O bronzeamento é um artifício que dá sensualidade, autoestima e confiança. A maioria dos nossos clientes são mulheres e elas relatam o quanto muda a autoestima e a segurança após o bronze”, pontua Fabiana.

Espaço de bronzeamento no bairro do Guamá

Izaulene Pereira Correa dos Santos também tem um espaço de bronzeamento no bairro do Guamá e confirma que nesse período pré-julho há uma demanda maior por parte de suas clientes. “Nós que somos personal bronze somos muito procuradas pelo nosso público para o bronzeamento natural, pois antes mesmo de chegarem às praias todas já querem vestir seu biquíni e mostrar a marquinha”, destaca Izaulene.

A personal destaca que além da cor do verão, o procedimento também promove uma pele bonita, macia e hidratada. Iza trabalha como personal bronze há quatro anos. Nesse período, ela atua com dois tipos de procedimentos: o natural, em que usa ativadores como a parafina e os famosos potência máxima para deixar a marca bem neon. E o gelado, feito na sombra com uma pigmentação própria para deixar a pele com tom bronzeado de forma instantânea. Mas tudo sob supervisão e cuidado.

Espaço de bronzeamento no Guamá, em Belém Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

“Para eu chegar nas técnicas que uso hoje, já fiz mais de 10 cursos de bronzeamento com diversas bronzeadoras do Brasil, inclusive, já viajei para outros estados só para aprender as técnicas e tendências para estar sempre atualizada e usando sempre os melhores e mais seguros produtos”, destaca.

Durante o bronzeamento é feita a hidratação com água na pele, além do consumo de suco, água e frutas. Após o sol a pele é sempre esfoliada e hidratada com o gel pós- sol para não haver nenhum tipo de insolação. Por isso é importante usar não só os ativadores como também o tradicional protetor solar.

Tipos de bronzeamentos

Bronzeamento solar – realizado entre 7h30 às 10h30

– realizado entre 7h30 às 10h30 Bronzeamento a jato ou artificial – produtos sem contraindicação, uma maquiagem no corpo. Toda pessoa pode fazer. Dura de sete a 12 dias

– produtos sem contraindicação, uma maquiagem no corpo. Toda pessoa pode fazer. Dura de sete a 12 dias Bronzeamento de sol azul – máquina com tecnologia que bronzeia até 20 minutos

Quem não pode fazer bronzeamento solar ou sol azul

Quem tem melasma

Quem teve ou está com câncer de pele

Quem tem algum tipo de dermatite