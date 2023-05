Belém sedia, nesta segunda-feira (22), a primeira edição da "Batalha Nacional do Bronze". Trata-se de uma competição de bronzeamento e apresentação do mercado e de técnicas para garantir o bronzeado ideal e o mais seguro possível. A programação, que começou pela capital paraense, vai ocorrer em 11 cidades no total e será realizada durante dois anos.

Layza Paiva é a idealizadora da Batalha Nacional do Bronze, juntamente com a sócia dela, Luciana Mendonça. “Idealizamos esse projeto que vai engrandecer e unir a nossa classe. São 20 competidoras. Cada uma delas trouxe a sua própria modelo e, durante a programação, elas vão mostrar o seu protocolo de bronzeamento.

“A gente não vai intervir em nenhum tipo de protocolo. Elas vão usar o produto, tudo que elas usam no dia a dia e vão estar ali na borda da piscina mostrando o seu potencial”, afirmou Layza Paiva. Luciana Mendonça explicou que a batalha terá Belém como ponto de partida e será levada para todo o Brasil. “O Pará foi o primeiro a sediar esse evento maravilhoso”, disse.

A competição apresenta as novas técnicas existentes no mercado para garantir o bronzeado ideal e o mais seguro possível (Thiago Gomes / O Liberal)

Pela manhã, houve a apresentação dos protocolos naturais de bronzeamentos. “A gente está frisando muito essa questão da saúde da pele. Esse, inclusive, é um dos fatores que nós vamos analisar, e a gente está ‘batendo’ muito em cima disso: os cuidados da pele”, disse Luciana. “A gente vem para trazer saúde. Um bronzeamento saudável”, completou. À tarde, haverá palestras e oficinas sobre o assunto.

À noite, haverá um desfile de biquínis temático, onde as participantes estarão concorrendo a mais um prêmio. A primeira vencedora deverá ser conhecida às 19h30, e a segunda entre 21 e 22 horas. Também pode acontecer de uma mesma pessoa vencer as duas premiações, já que os critérios avaliados são diferentes. Os prêmios, juntos, somam mais de R$ 20 mil.

Segundo as idealizadas do evento, o grande objetivo é qualificar as profissionais, para que elas trabalhem cuidando, e não danificando, a pele da cliente (Thiago Gomes / O Liberal)

Objetivo é qualificar as profissionais para entregar um bronzeamento saudável

A vencedora será aquela que apresentar o melhor protocolo de bronzeamento, "sendo que é indispensável que a pele seja entregue saudável". A segunda vencedora é a que exibir o melhor biquíni temático. Ainda segundo as idealizadoras da Batalha Nacional do Bronze, o grande objetivo é qualificar as profissionais que trabalham com bronzeamento para que elas dominem técnicas que priorizem o cuidado com a pele de suas clientes, de forma a não provocar nenhum dano com o procedimento.

São vários os riscos de não se fazer procedimentos corretos, que vão de queimaduras de sol ao câncer de pele. “O procedimento feito da maneira correta é baseado em vitamina D, saúde, beleza e autoestima”, disse Luciana.

“É um bronzeamento assistido. Nós não estamos expondo a cliente só com o fator climático. Nós estamos assessorando, cuidando, dando água, vitamina. É uma preparação, um cuidado, um acompanhamento não só das profissionais, como também das instrutoras que estão aqui”, completou Layza.

Belém foi escolhida como primeiro "palco" da batalha porque Layza mora na capital paraense. “A minha sócia aceitou que se começasse por aqui. Estamos presenteando o Pará com essa modalidade, o bronzeamento saudável, e estaremos promovendo esse segmento de mercado em todo o Brasil e até mesmo internacionalmente”, disse.

Layza Paiva, idealizadora da Batalha Nacional do Bronze, e a sócia Luciana Mendonça, apostam na projeção do segmento e na profissionalização de quem trabalha com esse filão de mercado (Thiago Gomes / O Liberal)

“A turnê vai durar dois anos. Vai ser um verdadeiro caça-talentos no Brasil inteiro para trazer destaque para as meninas”, acrescentou Luciana.

Luana Lopes é uma das participantes da programação. "É uma honra fazer parte do evento. O protocolo que eu trago é diferenciado. Vou ter a oportunidade de compartilhar o que eu faço no dia a dia com as minhas clientes, mostrando o resultado das técnicas que uso”, disse.

“Ela [modelo] tem uma pele um pouco manchada do sol. A gente costuma usar roupas como bermudas no dia a dia e acaba ficando com dois tons de pigmentação na pele. O protocolo que eu fiz com ela, de evolução do bronze, vai garantir a uniformização da pele e, ao mesmo tempo, vai descolorir os pelos. Estou preparando a pele dela para poder fazer a montagem do bíquini e, posteriormente, o bronzeamento”, explicou Luana.

A promotora de eventos Mayara Ferreira disse que está experimentando o bronzeamento pela primeira vez. “É mais pela participação no evento. Com certeza vai ficar bem legal”, disse ela. A organização do evento espera atrair centenas de pessoas, entre profissionais, estudantes, palestrantes, empreendedores e demais inscritos para a competição.

"Tem projetos que incluem faculdades de estética, que trazem técnicas para conscientização das profissionais que o bronzeamento tem que ter um estudo de pele, de cuidado com esse nosso patrimônio natural, incentivando-as a se especializar e aprofundar no assunto para que profissionalizar o setor", esclareceu Layza Paiva, esteticista e técnica em cosmetologia que vai representar o Pará na competição.

Ao longo da Batalha Nacional do Bronze, várias participantes serão submetidas à aplicação das diferentes técnicas disponíveis e vão poder conhecer novas tecnologias. O evento é inédito em Belém e promete entrar na programação anual dos profissionais. A capital escolhida para a próxima edição, que deve ocorrer em fevereiro de 2024, será anunciada no encerramento da programação na capital paraense, que acontece no Beira Rio Hotel, no bairro do Guamá.