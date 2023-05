Belém será sede da primeira 'Batalha Nacional do Bronze'

Belém vai sediar a primeira edição da "Batalha Nacional do Bronze", evento que reúne uma competição de bronzeamento e apresentação do mercado e de técnicas para garantir o bronzeado ideal e mais seguro possível. O evento ocorre nesta segunda-feira (22), num hotel do bairro do Guamá. A vencedora da batalha vai ganhar duas máquinas de bronzeamento. Haverá outros prêmios para demais participantes e sorteios para o público.

A organização do evento espera atrair centenas de pessoas, entre profissionais, estudantes, palestrantes, empreendedores e inscritos para a competição. "Tem projetos que incluem faculdades, técnicas para conscientização das profissionais que o bronzeamento tem que ter um estudo de pele, incentivando-as a se especializar e aprofundar no assunto de cuidados com a pele e profissionalizando colegas de trabalho", comenta Layza Paiva, esteticista e técnica em cosmetologia e representante da competição no Pará.

Ao longo da "Batalha Nacional do Bronze", várias participantes terão aplicação das diferentes técnicas disponíveis e vão poder conhecer novas tecnologias. O evento é inédito em Belém e promete entrar na programação anual dos profissionais. A capital escolhida para a próxima edição, que deve ocorrer em fevereiro de 2024, será anunciada no encerramento da programação da capital paraense. Durante a tarde, o foco será nas palestras e oficinas.

Serviço

Primeira Batalha Nacional de Bronze

Data: 22 de maio de 2023, a partir das 8h

Local: Beira Rio Hotel - Bairro do Guamá