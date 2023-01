Técnicas de bronzeamento conquistam o público feminino em Castanhal

Ela é uma espécie de “personal bronze” que cuida de cada detalhe para que suas clientes e amigas fiquem com a cor do verão e aquela marquinha de biquíni sem ir à praia ou piscina. Ana Machado Reis, de 42 anos, consegue bronzear a mulherada no quintal de sua casa onde montou a cerca de um ano a Divino Bronze.

O pacote de bronzeamento inclui esfoliação corporal e banho de lua. Ana é de Belém e mora há cerca de dois anos em Castanhal e antes de montar o espaço em sua casa, já era fã da técnica. “Eu sempre gostei de me bronzear e lá na casa que eu morava em Belém não tinha área se serviço ou quintal, mas eu amava pegar sol e foi então que comecei a fazer o bronzeamento artificial em espaços assim”, contou.

Ana fez o primeiro curso de bronzeamento de forma online, de uma profissional que estava oferendo ensino gratuito pelo Instagram. “A ideia surgiu após ver uma postagem da Luana Toledo e ela oferecia cinco dias de aulas on line gratuitas sobre bronzeamento. Eu gostei muito e depois comprei um pacote de 530 aulas e esse foi ponta pé. E quando nos mudamos pra Castanhal viemos morar nesta casa que tem um espaço enorme, assim como o quintal bem grande e eu vi uma oportunidade”, explicou a empreendedora Ana Reis.

A empreendedora já trabalhava no ramo da beleza. Em casa, além do bronze, ela oferece os serviços de unhas, alongamento de cílios, sobrancelhas e depilação, mas o que ela mais gosta de fazer é o de personal bronze. “Eu gosto de ver a mudança na vida das minhas clientes. O bronzeamento aumentou a autoestima de muitas delas e até salvou casamento. É incrível como a marquinha se sol fez reacender as chamas de relacionamentos que já estavam apagadas a tempos. Então por causa desse empoderamento que ele dá as mulheres eu sou apaixonada por essa técnica”, explicou Ana Reis.

O pacote de bronzeamento inclui esfoliação corporal e banho de lua (Patrícia Baía/ O Liberal)

Método

O bronzeamento natural nada mais é do que ficar exposta ao sol durante certo período de tempo. Parece simples, mas o bronze e a marca perfeita são possíveis graças à parafina bronzeadora e ao biquíni de fita.

E esse tipo de bronzeamento exige muita técnica e conhecimento, para saber o horário de exposição para cada tipo de pele e até o design do biquíni, feito de acordo com o biotipo de cada pessoa. “É importante também que a cliente não fique se mexendo na maca para que o biquine não saia do lugar. Um dos segredos do bronze perfeito é esse”, contou Ana Reis.

As mulheres que buscam pelo bronze de quintal também querem, além das maquinhas, um momento para relaxar. “A gente vem pra cá e se diverte. Eu deito aqui e relaxo escutando músicas e depois tem o banho de chuveiro”, contou Suzy Santos.

Melhores horários para o bronze

Todo cuidado é pouco quando se trata de exposição ao sol, já que dependendo de alguns períodos do dia, pode causar queimaduras e até câncer de pele.

Por isso, o bronzeamento natural é realizado apenas durante a manhã e o tempo de exposição varia para cada tipo de pele.

Mas para quem não tem tempo livre durante a manhã ou não gosta de ficar exposta ao sol existe o serviço de bronze noturno ou gelado. “É um produto autobronzeador, aplicado pela técnica de bronzeamento a jato. Eu uso uma pistola de ar, ligada a um compressor portátil que pulveriza o produto de forma homogênea. Bem simples e com um resultado também incrível”, explicou a empreendedora.