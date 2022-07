'Marquinha de cria': Homens fazem bronzeado com biquíni de fita e viralizam; vídeo

A moda “de cria” já foi de cortes que imitam calvície - o “calvão de cria” - e agora chegou à marquinha de biquíni, mas em rapazes. A chamada “marquinha de cria” viralizou nesta semana com um vídeo do criador de conteúdo William Barão, de Manaus (AM).

“Fizemos algo que outras pessoas não têm coragem de fazer e colocamos o nome 'cria' para ficar algo mais marginal. Em menos de 24 horas estourou no Brasil”, disse o jovem ao Splash, do UOL.

No vídeo, Willian e os amigos mostram o processo de bronzeamento, famoso por ser feito em mulheres, que cria um biquíni usando fita adesiva. No final, os rapazes ostentam um bronzeado que imita a parte de cima de um biquíni, cobrindo os mamilos, e com estampas diferentes no peito.