Idoso se empolga, cai e derruba tela de simulador e vídeo viraliza: ‘Vai vô, vai’; assista

Um idoso viralizou nas redes sociais após testar um simulador com realidade virtual em um shopping de Santos, no litoral de São Paulo, na quinta-feira (14). Ele aparece usando os óculos especiais do aparelho, mas ele se empolga, derruba a tela e cai no chão. Tudo isso foi filmado pelo neto. As informações são do G1 Santos e Região.

O senhor, que não foi identificado, estava usando a realidade virtual para simular um salto de paraquedas. O neto apoia o avô e incentiva a experiência: “sem medo, você é paraquedista”. "O vô com o óculos VR [de realidade virtual] aqui, show de bola", diz o garoto.

A funcionária do quiosque avisa ao idoso que ele vai entrar em um elevador virtual e oferece a mão para ajudar o senhor, que recusa. Ele chega na ponta da tábua e o neto se empolga: "vai, vai, vai vô, vai". Nesse momento, o idoso cai de cara na tela do simulador e a criança se desespera. O avô tranquiliza a todos dizendo que está tudo bem.

Por meio de nota, o Praiamar Shopping informou que a ação de realidade virtual é a atração de férias oferecida em julho. "O cliente foi prontamente atendido e não teve ferimentos. As demais atrações dentro do Adventure Park são limitadas às crianças de 5 a 12 anos, com autorização de um adulto responsável e acompanhadas por monitores. O objetivo do empreendimento é proporcionar momentos únicos para toda a família", esclareceu o texto.