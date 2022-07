‘Papai Noel’ faz ‘bico’ como 'Velho do Rio' em shopping center e viraliza na internet

O Brasil definitivamente não é para amadores! Seu Roberto Ribeiro, conhecido como o “Papai Noel” mais famoso de Campo Grande (MS), viralizou na internet e está fazendo maior sucesso, ao se tornar atração como “Velho do Rio”, em um shopping center da cidade.

Apesar da barba toda branca e olhos claros, os trajes usados por Roberto o deixaram bem parecido com o personagem da novela Pantanal. Usando uma capa - feita pelo mesmo artista aquidauanense que fez o da trama-, o chapéu e o cajado, ele costuma sair vagando pelo estabelecimento e chama a atenção do público.

Seu Roberto Ribeiro vestido de "Velho do Rio" (Reprodução/ Kísie Ainoã)

A ideia de trazer para fora da TV um dos protagonistas da trama foi do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems/MS). Em entrevista ao site Campo Grande News, a assessora Natália Capille, explicou que a equipe queria buscar uma atração que representasse o Estado e pudesse aproximar os participantes do evento que estavam organizando.

Foi assim que, aos 69 anos, seu Roberto começou a fazer ‘bico’ como "Velho do Rio” e se tornou a sensação do momento, e com direito a muitas fotos dos novos fãs.

Seu Roberto recebendo o carinho do público (Reprodução/ Kísie Ainoã)

“Deu certo, agora é mais um trabalho que posso fazer”, afirmou contente ao site. Mas, Seu Roberto interpretará o personagem até a sexta-feira (15), quando finaliza o evento.