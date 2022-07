Último capítulo de 'Pantanal' terá fim trágico e heroico do Velho do Rio; confira

A novela da TV Globo "Pantanal" já tem data do último capítulo, dia 14 de Outubro. Na finalização da trama, espera-se que o Velho do Rio, interpretado por Osmar Prado, tenha um desfecho heróico, porém, trágico. Segundo informações do Observatório da TV, ele será assassinado por Bruno Luperi.

O remake da novela das nove também trará uma grande descoberta: José Leôncio, interpretado pelo ator Marcos Palmeira, irá descobrir que o ser encantado é o seu pai, Joventino.

Com a morte do Velho do Rio, José Leôncio irá se tornar o protetor da família, assumindo o lugar de seu pai. Ainda segundo o observatório da TV, a cena será emocionante e irá comover o público.