Em clima romântico, casal viraliza ao trocar chamego durante banho em esgoto à céu aberto

Um casal amazonense chamou a atenção na internet, na quarta-feira (13), por protagonizar uma cena um tanto inusitada e atípica. Os pombinhos aparecem em maior clima de romance aproveitando o dia quente para tomar banho e se “refrescar” em um esgoto à céu aberto, ou popularmente conhecido como canal, localizado em uma feira no centro de Manaus (AM).

O registro foi feito por um internauta identificado como Kaique Rocha. Na legenda, ele brincou com o ocorrido: “Existe amor na Manaus Moderna”. Confira:

A publicação já tem mais de três mil curtidas e 901 compartilhamentos. Apesar do tom humorístico da postagem, muitas pessoas ficaram preocupadas com o risco que o homem e a mulher se submeteram ao entrar na água contaminada, inclusive, por adquirir leptospirose. Uma segunda internauta ironiza a cena chamando-a de “Leptosplove”, a junção da doença com “love”, que em inglês significa amor.

Veja a repercussão da foto: