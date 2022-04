Paraense viraliza ao fazer tatuagem ao ar livre no 'Veropa', em Belém; vídeo

Uma jovem paraense decidiu inovar na maneira e no local para fazer, talvez, a sua primeira tatuagem. Em um vídeo que viralizou, a mulher aparece em pé sendo tatuada no meio do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém. A cena incomum e inusitada está chamando a atenção da web. Assista:

Nos comentários do post, os internautas estão comentando sobre a “coragem” da moça em fazer a “tattoo”, em meio ao principal mercado da capital paraense. Isso porque, apesar do tatuar estar usando luvas, não é considerado um lugar adequado para tal fim.

“Pra tatto ficar top eh sair daí e ir direto comer um camaraozin ‘saguado’”, brincou uma.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão dsa editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)