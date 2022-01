Padaria paraense viraliza ao colocar preços em mangas que ainda estão na árvore

Um vídeo que está circulando nas redes sociais arrancou muita risada de diversos internautas paraenses. Tudo isso porque uma mangueira, com vários frutos ainda amadurecendo, já estava com os preços para serem vendidos. A situação inusitada chamou atenção do público que se divertiu e garantiu que pretende fazer a mesma coisa. Veja

(Reprodução: Instagram)

A árvore fica na parte da frente de uma padaria, em Salinas, no litoral paraense. E mesmo os frutos ao alcance de qualquer pessoa, já estão todos etiquetados no valor de R$ 5 para quem quiser comprar. A imagem diferente fez várias pessoas afirmarem que também irão aderir à ideia de vender ou negociar algumas frutas enquanto estão na árvore.

Assista o vídeo:

“Empreendedor visionário”, disse uma. “Deus me livre, não se pode mais roubar manga dos quintais dos outros não é?”, brincou outro. “Meu amigo até a respiração em salinas tem que ser moderada, se tu respirar muito paga 100,00 por oxigênio”, alfinetou outro internauta. “Vou fazer isso também”, escreveu mais um.