Corte de cabelo que simula calvície viraliza nas redes sociais; veja

Criado há quatro meses, o corte “calvão de cria” é a nova tendência do momento. O estilo que simula a calvície está ganhando fama nas redes sociais e vem se tornando a nova onda entre os jovens, seja por estilo ou vontade de viralizar na web. A criação ocorreu em uma barbearia localizada na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul e já possui adeptos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

A tendência foi criada pelo barbeiro Márcio Campos (27) em fevereiro deste ano. Segundo Márcio, dois clientes entraram no seu estabelecimento pedindo o corte de cabelo diferenciado com a intenção de ‘’zoar’’ e mostraram a imagem do corte que simula calvície após terem visto na internet.

De acordo com o barbeiro, o processo durou cerca de 20 minutos e tudo foi filmado e divulgado nas redes sociais da barbearia. Pouco tempo depois, o vídeo já alcançava os 4 milhões de visualizações e mais de 100 mil curtidas.

Em entrevista, Márcio conta que não imaginava toda essa repercussão e, após o sucesso do vídeo, já fez mais de dez cortes, em crianças e até em pessoas mais velhas. O “calvão de cria” começou como uma brincadeira e está crescendo como um novo estilo, com o objetivo de chamar atenção nas festas das cidades e viralizar nos aplicativos.

Alguns clientes relatam que pediram o corte como uma brincadeira e agora chamam atenção por onde passam.

"O calvão foi uma brincadeira, mas também fiz sucesso com as mulheres mais velhas. Elas dizem que fiquei um gato", disse um dos rapazes.

Corte de cabelo viralizou nas redes sociais, em fevereiro deste ano (Reprodução / GShow)

Com o sucesso, o barbeiro decidiu inovar e criou mais uma tendência, com o nome de “entradas de cria”, simulando as entradas do cabelo, causadas pela calvície. O vídeo, postado há uma semana, já ultrapassa 6,5 milhões de visualizações no TikTok.

Atualmente, Márcio possui 35 mil seguidores na web e promete fazer o corte inusitado, caso alcance sua nova meta de 500 mil seguidores. “Se bater meio milhão de seguidores, vou fazer o 'calvão' em mim e doar o cabelo para uma instituição de luta contra o câncer”, disse o barbeiro

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)