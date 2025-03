Procissão de São José: devotos vão às ruas de Belém em homenagem ao Patrono Universal da Igreja

Uma procissão pelas ruas do bairro de Canudos, em Belém, marca, nesta manhã, as homenagens a São José, Patrono Universal da Igreja e padroeiro das famílias e cujo dia é celebrado nesta quarta-feira (19). A caminhada da fé saiu da Paróquia São José de Queluz, na rua Cipriano Santos, em Canudos, logo após a celebração de uma missa solene, presidida pelo Frei Alessandro Dias, Pároco da Paróquia São José de Queluz. A festividade na paróquia tem como tema "Com São José, somos peregrinos da esperança."

Diz Frei Alessandro Dias: "é uma devoção antiga né que que foi instituída desde os inícios da igreja já existia uma atenção muito importante, a figura de Maria e a figura de São José. E pouco a pouco se foi assim, se formando perfil da figura deste santo para a igreja. Até que o momento em que ele foi proclamado como patrono universal da igreja, é protetor da igreja, já que ali naquele momento com a sagrada família, São José se mostrou assim muito solícito, muito disposto a defender o menino Jesus e a Virgem Maria. E daí vem né, esse sentido de uma proteção".

A fotografia em destaque mostra a imagem peregrina de São José. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)



Ele acrescentou: "essa figura simples, silenciosa, homem justo, homem de fé, homem que não pronuncia, não profere absolutamente nenhuma palavra, mas todas as referências que são dadas nas escrituras a seu respeito, eu creio que são profundamente inspiradoras, né, e inspira a igreja e você vê a multidão de pessoas numa numa quarta-feira, num dia de trabalho. Costumamos ter todas as vistas durante o dia muito cheias. Então, é uma devoção muito forte, é algo muito tocante na dos fiéis, há muita identidade com a figura de São José. Então é uma figura extremamente importante para nós".

O percurso da procissão é o seguinte: saindo da paróquia na avenida Cipriano Santos, seguirá pela travessa Teófilo Conduru, rua Silva Rosado, travessa Segunda de Queluz, avenida Ceará, travessa Primeira de Queluz, avenida Cipriano Santos, retornando para a paróquia.

Ao longo do dia a paróquia ficará aberta para visitação e contará com celebrações às 11h, 17h e 19h e venda de comidas típicas na quadra da igreja. Na Arquidiocese de Belém as homenagens serão realizadas nas paróquias dedicadas ao Santo nos bairros de Canudos, Umarizal, Águas Lindas e no Distrito de Outeiro.

A Igreja Católica diz que São José, o humilde carpinteiro que desempenhou um papel crucial na história da salvação, é um exemplo inspirador de fidelidade, humildade e confiança na vontade de Deus. Sua relevância para a vida da Igreja Católica vai além de sua função como o pai adotivo de Jesus; ele é venerado como um poderoso intercessor e protetor da Igreja.

Os relatos bíblicos sobre São José são limitados, mas suas ações falam sobre sua grandeza espiritual. Ele é apresentado nos Evangelhos de Mateus e Lucas como um homem justo e temente a Deus, escolhido por Ele para ser o guardião e protetor da Sagrada Família. Apesar das circunstâncias desafiadoras em que se encontrava, José aceitou com humildade e confiança o plano divino para sua vida.

São José desempenhou um papel essencial na vida de Jesus e Maria. Ele foi o protetor da Sagrada Família, cuidando e provendo para eles em todas as situações. Como tal, São José é visto como um modelo de paternidade, esposo dedicado e exemplo de virtude familiar.

É também reconhecido como o padroeiro da Igreja Universal. Sua intercessão é invocada por fiéis em todo o mundo, buscando sua proteção e orientação em tempos de dificuldade. Sua humildade e disposição para servir inspiram os cristãos a seguirem o exemplo de vida simples e virtuosa.

Na Paróquia São José de Queluz – Canudos (Rua Cipriano Santos, 311), a festividade segue até o dia 19, com o tema “Com São José, somos peregrinos da esperança”. Na quarta-feira (19) Solenidade de São José, a programação começa às 7h, com Missa Solene presidida pelo Frei Alessandro Dias, Pároco da Paróquia São José de Queluz, em seguida sairá a procissão.