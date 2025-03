Dia de São José: tradição e fé marcam homenagens ao padroeiro

O Dia de São José é celebrado anualmente em 19 de março, homenageando o "pai terreno" de Jesus Cristo e esposo de Maria. Na Arquidiocese de Belém, as celebrações serão realizadas nas paróquias dedicadas ao Santo nos bairros de Canudos, Umarizal, Águas Lindas e no Distrito de Outeiro. Reconhecido como o padroeiro da Igreja Universal, São José é visto como um modelo de paternidade,admirado por sua dedicação à família e proteção de fiéis em todo o mundo. Entre eles, a advogada de Belém Rodney Mireia Almeida, de 28 anos, compartilha como iniciou a devoção ao padroeiro e destaca que, todos os anos, faz a tradicional novena em homenagem ao santo.

São José, o humilde carpinteiro, é venerado pela Igreja Católica como um exemplo de fidelidade, humildade e confiança na vontade de Deus. Escolhido por Deus para ser o guardião da Sagrada Família, José é retratado nos Evangelhos como um homem justo e temente a Deus, disposto a aceitar o plano divino, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Embora os relatos bíblicos sobre ele sejam limitados, a grandeza espiritual do padroeiro é exaltada nas ações do santo. A vida simples e virtuosa de São José inspira cristãos a seguir o exemplo de serviço e dedicação.

Devoção e conexão familiar

A advogada Rodney Mireia Almeida, 28 anos, conta que realiza a novena de São José todos os anos (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A devoção de Rodney ao santo surgiu entre 2022 e 2023, a partir da consagração à Nossa Senhora de Nazaré. Sempre devota de Maria, ela buscava aprofundar a espiritualidade, quando sentiu um forte chamado para conhecer mais sobre esposo dela, São José. Ao encontrar um influenciador católico que promovia a consagração ao padroeiro, viu a oportunidade de fortalecer essa conexão. Já familiarizada com as novenas de São José, mergulhou na devoção e passou a vê-lo como um exemplo de vida, chamando-o carinhosamente de “paizinho espiritual”.

Para a advogada, o Dia de São José é uma data conectada à memória familiar. O avô dela, José de Almeida Sobrinho, nasceu em 19 de março e recebeu o nome em homenagem ao santo. O pai dela também se chama José, reforçando o vínculo com a tradição. Desde o falecimento do avô, em 2017, em respeito à memória dele, a família passou a celebrar a data de forma mais reservada. No entanto, todos os anos, Rodney realiza a novena dedicada a São José nos nove dias que antecedem a data da celebração do padroeiro.

Além disso, ela destaca que o livro "Consagração a São José: As Glórias de Nosso Pai Espiritual", de Donald H. Calloway, serve como um guia para essa devoção. A obra se tornou essencial em na rotina de fé da devota, que guarda o livro na cabeceira, sempre próximo à imagem de São José dormindo, que mantém ao lado da cama.

Rodney conta que uma das graças que mais a marcou foi a que alcançou por meio de São José para o irmão. Quando ele se mudou para outro estado em busca de trabalho, ela recorreu à intercessão do santo, também conhecido como padroeiro dos trabalhadores. No terceiro dia da novena de São José Operário, a prece foi atendida e o irmão conseguiu um emprego. "Esse santo é muito poderoso e escutado por Deus", diz.

Virtudes de São José como guia e referência

Rodney Mireia Almeida, de Belém, é devota do santo (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Entre as virtudes do santo que mais admira, Rodney destaca a obediência e confiança em Deus. Ela ressalta que, apesar de ser uma figura silenciosa nos Evangelhos e na tradição da Igreja, a importância de São José tem sido cada vez mais reconhecida.

“Ele é um santo quieto, obediente. Poderia ter denunciado Maria por adultério e feito ela ter sido apedrejada, mas escolheu honrar seu compromisso e a aliança que fez com o Senhor”, pontua. Para ela, São José é um exemplo de integridade, alguém que mantém a palavra até o fim e enfrenta desafios com fé inabalável. “Viver na tranquilidade porque Deus está agindo e sabe fazer todas as coisas” é um princípio que Rodney busca levar para a vida.

Outra virtude que a inspira é o senso de responsabilidade do padroeiro. Ele assumiu a missão de proteger e sustentar a Sagrada Família, mesmo em meio a adversidades, como a fuga para o Egito com um recém-nascido, para um lugar desconhecido e sem recursos.

"Ele trabalhou como carpinteiro, sustentou sua família e nunca deixou faltar nada”, ressalta Rodney. Além de ver nele um modelo de pai e homem de família, ela enxerga esse exemplo dentro da própria casa. “Meu pai é um José, não só no nome, mas nas atitudes”, conclui, reforçando como essa referência se manifesta tanto em na espiritualidade quanto na vivência familiar.

Confira a programação das festividades de São José na Arquidiocese de Belém:

Paróquia São José de Queluz - Canudos (10 a 19 de março)

- Tema: "Com São José, somos peregrinos da esperança"

- Novena e missa: 19h, seguida de programação cultural

- 19 de março (Dia de São José):

- Missa Solene: 7h

- Procissão

- Missas: 11h, 17h, 19h

- Venda de comidas típicas na quadra da igreja

Paróquia São José - Umarizal (10 a 19 de março)

- Tema: “Preguinho sou! Como São José, vou seguindo os passos de Jesus”

- Novena: 18h30

- Santa Missa: 19h, seguida de programação cultural

- 19 de março (Dia de São José):

- Missas: 7h, 11h, 16h

- Procissão de São José: 17h

- Missa de encerramento com Dom Alberto Taveira Corrêa: 19h, seguida de programação musical

Paróquia São José dos Verdejantes - Águas Lindas (11 a 19 de março)

- Tema: “Em São José somos peregrinos da esperança, na caridade e na missão"

- Novena e missa: 19h, celebrada por padres convidados

- Programação cultural diária

Paróquia São José esposo de Maria - Distrito de Outeiro (16 a 23 de março)

- Tema: “São José: modelo de esperança e serviço”

- Terço: 18h

- Missa: 19h, presidida por padres convidados

- 19 de março (Dia de São José):

- Missa Solene: presidida por Padre César Augusto

- 22 de março: Missa presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém