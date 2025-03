Católicos de Castanhal se preparam para festejar São José

Na quarta-feira (19), católicos de Castanhal celebram São José, o padroeiro do município. Logo pela manhã, às 8h, ocorre a tradicional procissão que saí da Catedral Maria Mãe de Deus, após a missa, em direção a Igreja Matriz de São José.

O percurso é pequeno, com cerca de três quilômetros, pela avenida Barão do Rio Branco, mas de muita fé e devoção ao padroeiro de Castanhal.

Para a igreja católica, São José é considerado o patrono da família por assumir a responsabilidade por sua esposa grávida. “Um exemplo de homem digno, honesto e coerente que deve ser seguido por todos. Ele cuidou de Jesus até a idade adulta e ao lado de Maria educou o filho de Deus. Por isso que a figura de José para a igreja está relacionada a família. José era também um homem muito trabalhador, um carpinteiro que ensinou tudo que sabia ao seu filho, Jesus”, disse o padre Plutarco Almeida.

Após a procissão, os católicos participam da segunda parte das homenagens do dia, a missa e a novena coordenada pelo Apostolado da Oração.

“A minha devoção a São José começou na adolescência, quando eu estava fazendo a catequese. Aprendi que São José é o patrono e protetor da igreja católica, além de pai de Jesus. Foi São José que alimentou seu filho Jesus na fé e cuidou de Maria. Ele é um exemplo de guardião da família e por isso tenho essa devoção tão forte”, relatou Rafael Lopes, coordenador do Apostolado da Oração.

A programação do Dia de São José termina com missa realizada pelo bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, às 19h, na igreja Matriz. E logo em seguida os católicos participam da programação cultural na praça da igreja.

Devoção que veio do Nordeste

A devoção a São José chegou a Castanhal com os imigrantes nordestinos que vieram para o município por volta do ano de 1900, para trabalhar na construção da ferrovia Belém – Bragança.

A partir desta influência, o carinho e devoção por São José só cresceu entre os católicos castanhalenses.

No dia 29 de junho de 1904, sob a orientação do Cônego Leitão (um sacerdote cearense), iniciou-se a construção da primeira igreja de Castanhal, que seria dedicada ao santo. E em 19 de março de 1911 foi criada a paróquia de São José, no dia do padroeiro e por isso a data é tão festejada pelos católicos.