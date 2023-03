Castanhal ganha nova imagem de São José

Castanhal, no nordeste do estado, recebeu na manhã de domingo, 12, uma nova imagem de São José, padroeiro do município. A imagem foi colocada pela prefeitura, na pracinha que fica ao lado do terminal rodoviário, na entrada da cidade, na avenida Presidente Vargas, bairro Centro.

A imagem tem cerca de oito metros de altura e substituiu a antiga, do mesmo santo, que estava na praça há cerca de 20 anos. A pracinha foi revitalizada e será inaugurada ainda nesta semana e faz parte das comemorações ao dia de São José, 19 de março.

“Faz parte do novo visual da praça que estava a algum tempo abandonada. Vamos inaugurar em breve dentro das comemorações do dia de São José. Ele é o padroeiro não só de Castanhal, mas de todo o nordeste e essa é uma homenagem a todos os nordestinos que moram na nossa cidade”, disse o prefeito Paulo Titan.

VEJA MAIS

A ideia da prefeitura é tornar a pracinha de São José, como é chamada pelos moradores, um novo ponto turístico do município. A dona Maria Filomena Araújo, de 65 anos, que é vendedora de lanche em frente ao local está muita animada para a inauguração.

“A gente que trabalha no entorno da rodoviária com a venda de lanches de café da manhã, vamos ser beneficiados. Esta praça estava abandonada e dava até medo passar por ela, principalmente no final da tarde. Agora será diferente. Vamos ter mais clientes e vai melhorar para nós ambulantes também”, comentou a vendedora ambulante, Maria Filomena Araújo.