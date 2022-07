Festividade católica homenageia padroeiros dos avós

A Igreja Católica a celebrará no próximo e no dia 24 de julho, o II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco, com tema “Dão fruto mesmo na velhice”, com objetivo de enfatizar o quanto os avós e idosos são um valor e um dom, tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial. Já no dia 26 de julho, Sant’Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e avós do Menino Jesus, serão homenageados em festividade.

Na Arquidiocese de Belém a festividade dos padroeiros dos avós serão será realizada de 23 ao 26, na Paróquia Sant’Ana da Campina (Praça Maranhão, 125, Bairro da Campina), com tema “Sant'Ana e São Joaquim expressão da graça preparada por Deus através de Maria”.

Programação

A programação será aberta no sábado (23), às 11h, com novena, recital seguido de Santa Missa presidida pelo Cônego Roberto Cavalli, Vigário Episcopal da Região Sant’Ana.

No domingo (24) será celebrado o II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, data escolhida para saída da carreata com as Imagens de Sant'Ana e São Joaquim, logo após a missa das 9h, presidida pelo pároco, Cônego Joel Oliveira.

A carreata saíra da Igreja de Sant’Ana (Saída) na Praça Maranhão, e percorrerá as vias Manoel Barata, trav. Rui Barbosa, rua Tiradentes, rua Assis de Vasconcelos, trav. Aristides Lobo, trav. Frutuoso Guimarães, rua Manoel Barata e retorna para a paróquia.

A programação continua segunda-feira (25) pela manhã, às 11h com novena, seguida de missa, às 12h.

Na terça-feira (26), Dia dos Avós do Menino Jesus, às 10h, terá o terço, acolhida da Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, seguida de novena. Às 12h, Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, presidirá a Missa Solene com benção dos idosos e dos avós. A programação retorna a partir das 16h, com novena e, às 17h, o Cônego Antônio Beltrão, Chanceler da Arquidiocese de Belém, presidirá a Missa Solene de encerramento da festividade com benção dos idosos e dos avós.