Começa a festividade de São José em Castanhal

Começa nesta sexta, 10, e vai até o dia 19 de março em Castanhal, no nordeste do estado, a Festividade de São José, padroeiro do município. A programação religiosa e cultural tem como tema “São José: ajudai-nos a viver em missão” e será realizada na igreja Matriz e na praça da Matriz de São José.

Todas as noites serão celebradas missas, às 19 horas e nos dias 10 a 12; e 15 a 19 de março, o famoso arraial com programação cultural e apresentação de bandas e cantores católicos, no palco da praça da Matriz, logo após a missa.

No dia 18 de março acontece a grande carreata de São José, com saída às 16h da praça Matriz. A imagem do padroeiro será levada em carro aberto e percorrerá todas as comunidades da paróquia.

No dia 19 de março, quando Castanhal comemora o dia de São José, haverá procissão saindo da Catedral às 7h30 chegando na Matriz de São José, onde acontecerá a novena das 9h e missa às 10 h.

"São José é um dos santos mais populares da Igreja. Patrono dos pais de família e também dos operários, já que ele mesmo foi um trabalhador. Em Castanhal, o santo esposo de Maria é venerado na Igreja Matriz, no centro da cidade, que nos próximos dias deve receber milhares de devotos e devotas. Festejar São José, dentre outras coisas, é também lembrar a importância da paternidade responsável, algo que hoje em dia parece meio esquecido", disse o padre Plutarco Almeida, Coordenador da Pastoral da Comunicação.

Sobre o padroeiro de Castanhal

A devoção a São José chegou a Castanhal com os imigrantes nordestinos que vieram para o município por volta do ano de 1900, para trabalhar na construção da ferrovia Belém – Bragança.

A partir desta influência, o carinho e devoção por São José só cresceu entre os castanhalenses.

No dia 29 de junho de 1904, sob a orientação do Cônego Leitão (um sacerdote cearense), iniciou-se a construção da primeira igreja de Castanhal, que seria dedicada ao santo. E em 19 de março de 1911 foi criada a paróquia de São José e por isso nesta data os católicos de castanhal fazem homenagem ao padroeiro do município.