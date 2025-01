Corrida de rua celebra o aniversário de Castanhal

Serão oito quilômetros de percurso com largada e chegada na praça do Estrela, às 6h da manhã, no domingo, dia 27 de janeiro domingo. A corrida é em homenagem ao aniversário de 93 anos do município de Castanhal, comemorado no dia 28 de janeiro.

O valor da premiação será de até 300 reais e as categorias serão divididas por sexo e em faixa etária. Os primeiros colocados receberão troféu e medalha, como explica um dos organizadores da competição, o educador físico e consultor esportivo Júnior Meneses.

“O primeiro lugar receberá 300 reais, o segundo colocado levará 300 reais e o terceiro ficará com 100 reais. Valerá tanto para o masculino quanto para o feminino. E vamos fazer premiações simbólicas com medalhas diferenciadas para todas as faixas etárias”, disse Meneses.

A prova faz parte das comemorações de aniversário de 93 anos de emancipação política da Cidade Modelo. As inscrições para a corrida podem ser feitas no site www.chipcorridacastanhal.com.br

O evento é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Laser (Semel) e Chip Corrida Castanhal.

Benefícios da corrida de rua

Os principais benefícios da corrida são melhorar o condicionamento físico, prevenir doenças cardiovasculares, aumentar a disposição para realizar as atividades do dia a dia, diminuir o risco de diabetes e controlar a pressão arterial, por exemplo.

Serviço

Data: 26 de janeiro

Hora: 6h

Local: praça do Estrela

Premiações: 300, 200, 100 reais, troféus e medalha de participação.

Inscrições: www.chipcorridacastanhal.com.br

Valor: 45 reais

Kits: número de peito com Chip + medalha de participação

Premiações

Masculino e Feminino

1º Lugar: TROFÉU + R$300

2º Lugar: TROFÉU + R$200

3º Lugar: TROFÉU + R$100

Faixa Etárias Masculino e Feminino (16 até 17 anos - 18 a 29 anos - 30 a 39 anos - 40 a 49 anos - 50 a 59 anos - 60 anos e Acima)

1º Lugar: TROFÉU + R$100

2º Lugar: TROFÉU + R$70

3º Lugar: TROFÉU + R$50

Obs: a faixa etária até 17 anos não haverá premiação financeira.

PCDC- GERAL

1º Lugar: troféu +R$150

2º lugar: troféu +R$100

3º lugar: troféu + R$50

Premiação para as equipe ou assessoria esportiva

1° Lugar: TROFÉU

2° Lugar: TROFÉU

3° Lugar: TROFÉU