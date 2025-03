Vem aí a ‘Volta de São José’

A 11ª edição da tradicional corrida de rua “Volta de São José”, está marcada para o próximo domingo (23), com largada às 6h da manhã. Um percurso de 8 km pelo centro do município, que inicia e termina na frente da igreja Matriz de São José.

São 500 vagas para os apaixonados por corrida de rua com premiação de R$5.300. O evento é em homenagem a São José, o santo padroeiro de Castanhal. A ‘Volta de São José’ é uma realização da prefeitura de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte (Semel) com a assessoria esportiva da ChipCorridasCastanhal.

As inscrições podem ser feitas no www.chipcorridascastanhal.com.br

Valor: 55 reais

Expectativa

As amigas Clara Dias e Vânia Nascimento estão se preparando para participar de uma prova de corrida de rua pela primeira vez. Elas contam que a expectativa é enorme. Elas iniciaram juntas a praticar a atividade esportiva e agora se acham aptas a fechar o percurso.

“Estamos correndo desde novembro. Nem eu e nem a Vânia tínhamos corrido antes. Mas pegamos gosto pela corrida. Essa será a nossa estreia e estamos super ansiosas para participar”, disse Clara Dias.

“Correr é libertador. As pessoas falavam que até viciava e é verdade. Estamos correndo desde o ano passado quase todo os dias. A gente só não corre se estiver com chuva muito forte. A gente faz em média de 4 a 6 km , mas achamos que vamos dar conta dos 8km da prova de São José”, contou Vânia Nascimento

Crescimento

A prática de corrida está ganhando cada vez mais adeptos, com metas de distância sendo desafios pessoais do próprio corpo. Com percursos de 5km, 10km, 15km, este último como a de São Silvestre, as provas de ruas estão se tornando de apreço desde as crianças até os mais idosos.

O educador físico Junior Meneses explica que o sucesso dessa prática esportiva reflete a mudança no estilo de vidas das pessoas.

“O crescimento do número de atletas adeptos à corrida de rua em Castanhal é um fenômeno interessante que reflete mudanças no estilo de vida e na cultura local. A cidade, que anteriormente contava com eventos que atraíam cerca de 200 corredores, hoje registra eventos com até 500 ou mais participantes”, contou Jr.

Esse aumento pode ser atribuído a vários fatores como a conscientização da importância da saúde física e mental, e as competições cada vez mais estruturadas.

“A corrida de rua se tornou uma forma acessível e eficiente de exercitar-se, melhorando a condição física, reduzindo o estresse e promovendo a saúde cardiovascular. Temos também muitos eventos organizados por clubes, associações e grupos de corrida que tem promovido a inclusão e o incentivo à prática da corrida. Com competições cada vez mais bem estruturadas e que oferecem uma experiência positiva, muitos corredores iniciantes se sentem motivados a participar”, enfatizou o educador físico.