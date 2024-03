Procissão da Fuga do Senhor em Belém: o que é, onde ocorre e que horas

Iniciada uma semana antes da páscoa, a Semana Santa é uma agenda da Igreja Católica que traz diversas celebrações e homenagens à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Belém, uma delas é Procissão de Fuga do Senhor, que ocorre em cortejo pelas ruas da cidade após a Santa Missa.

O que é a Procissão da Fuga do Senhor?

O cortejo da Semana Santa em Belém, chamado "Procissão da Fuga do Senhor", faz parte de uma série de celebrações a Jesus Cristo. A procissão recebe esse nome em alusão ao período em que o filho de Deus teria se refugiado no Monte das Oliveiras para aguardar a prisão.

A imagem de Jesus carregando a cruz Imagem do Senhor dos Passos representa o momento doloroso de seu percurso até o Calvário. Esculpida em tamanho natural, tem o joelho esquerdo apoiado no chão e as mãos seguram a pesada cruz amparada no ombro esquerdo. A túnica de tecido em tons de marrom e grená deixa a mostra os pés do Senhor dos Passos. No rosto escorrem suor e sangue, provocados pela coroa de espinhos que prendem os longos cabelos. Com semblante verdadeiro, encanta a milhares de devotos que o seguem durante a Procissão.

Onde ocorre e que horas?

A Procissão da Fuga do Senhor será realizada na quarta-feira (27) após a Santa Missa das 18h, na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro Cidade Velha, presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Cura da Sé. O cortejo, com a Imagem do Senhor dos Passos (Jesus carregando a cruz), segue pelas ruas da cidade até Basílica Santuário de Nazaré, no bairro Nazaré.

VEJA MAIS

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)