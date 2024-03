Cerimônia do lava-pés em Belém: quem vai lavar o pé, onde e que horas

Iniciada uma semana antes da páscoa, a Semana Santa é uma agenda da Igreja Católica que traz diversas celebrações e homenagens a Jesus Cristo. Uma delas é a cerimônia de Lava-pés, que ocorre durante a Missa da Ceia Senhor nas paróquias. Em Belém, centenas de fiéis vão às paróquias da cidade para presenciar o momento.

Quem vai lavar o pé?

O rito é celebrado após a homilia que segue a leitura do evangelho, com o trecho referente à lavagem realizada por Jesus em João. Alguns homens pré-selecionados — geralmente doze, mas o missal não prescreve um número — são conduzidos até cadeiras preparadas para cerimônia. O sacerdote, com a ajuda de ministros, derrama água sobre os pés de cada um e os enxuga.

Na Bíblia há a passagem sobre o rito de lava-pés feito primeiramente por Jesus e ordenado para os fiéis. “Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros”, em João 13: 14.

Onde é e que horas?

Em Belém, 104 paróquias participarão das celebrações da Semana Santa, conforme o horário de cada uma, segundo a Arquidiocese de Belém. Na Catedral Metropolitana a celebração será às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, em seguida terá o traslado do Santíssimo para a capela da Reposição (na própria Catedral) para adoração até a meia-noite.

A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém. Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, presidirá a missa às 19h, na Comunidade Santo Expedito – Acampamento.

