Primeiro bebê de 2023 a nascer na Santa Casa é a menina Antonelly Mikaela, do Jurunas

A menina Antonelly Mikaela, que nasceu na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará à 0h34 deste dia 1º de janeiro, foi uma das primeiras vidas registradas no Pará em 2023. A família é do bairro do Jurunas, em Belém. A mãe fez um parto por cesárea, já que a previsão de nascimento era para o dia 30. A criança nasceu sadia, com 3,190 kg e 50 centímetros.

À priori, o Governo do Estado divulgou que o primeiro bebê a nascer em 2023 teria sido registrado na Santa Casa de Misericórdia, e seria a pequena Antonelly Mikaela. Mas por meia hora de diferença, a menininha Raquel Vitória, que veio ao mundo às 00h04 deste domingo (1º), recebendo o “título”. Ela veio ao mundo no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém.

