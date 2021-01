Primeiro bebê do ano é uma menina: Heloísa nasceu de oito meses e passa bem

O primeiro bebê do ano, a nascer nas primeiras horas dessa sexta (1) na maternidade da Santa Casa de Misericórdia do Pará é uma menina cuja família, de Terra Alta, viajou cem quilômetros até Belém em busca de apoio para o nascimento - que cerca grandes esperanças no ano novo que começa.

A pequena Heloísa é prematura: nasceu de 8 meses de gestação, às 4h34. A menina passa bem: pesa 2,06 quilos e veio ao mundo com 45 centímetros. O parto foi feito por cesariana.

A mãe Elaine Coimbra Teixeira tem apenas 18 anos. A família mora na Vila de Vista Alegre, em Terra Alta, no nordeste paraense. A viagem a Belém é de mais de 96 quilômetros por estradas.

Mãe teve que interromper estudos (Thiago Gomes)

Esperanças antecipadas



"Era para ela nascer em fevereiro", contou a família à redação integrada de O Liberal. A menina Heloísa e a mãe Elaine recebem apoio da avó, a agricultura Elizângela Coimbra, de 44 anos. A moça estudava no terceiro ano do Ensino Médio.

A mãe de Heloísa só sabe desejar saúde e felicidade pra filha e relata estar muito feliz, desde o tempo da gravidez, fez pré-natal, tudo direitinho. Quando sair do hospital vai ficar uns dias na casa da mãe, que mora na mesma vila, e depois voltar pra casa dela com esposo. Este ano eles têm planos de viajar pra uma nova proposta de trabalho que o esposo recebeu.