Em Santarém, primeiro bebê do ano é uma indígena que nasceu no Hospital Municipal

O primeiro bebê do ano de 2022, nascido no município de Santarém, oeste do Pará, é uma indígena, da etnia Tupinambá, localizada no Baixo Tapajós. A neném se chama Leandra e nasceu às 1h20, de parto natural, com 3kg e 260 gramas.

A mãe da recém-nascida se chama Celimar de Oliveira, tem 27 anos e é mãe de 6 filhos. Segundo a enfermeira do plantão, Ana Cristina dos Santos, o parto durou por volta de cinco horas, sem nenhuma intercorrência.

“É um bebê lindo e saudável. Nossa equipe sempre fica muito animada com a chegada do primeiro bebê do ano e em 2022 tivemos uma surpresa melhor ainda por ser uma indígena”, enfatizou.

A enfermeira fez questão de registar o momento com uma fotografia e demonstrar todo carinho dos profissionais da saúde para mãe e filha. Celimar e Leandra tem o quadro estável até o momento.