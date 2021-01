Boca Rosa posta vídeo mostrando ultrassom do bebê; Fred se emociona

Depois de compartilhar na última terça-feira a reação de Fred, do Canal Desimpedidos, ao descobrir que será pai, a influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, grávida de três meses do youtuber, mostrou um vídeo de sua ultrassom em um story em seu perfil no Instagram. Quem estava filmando era Fred, que depois exibiu sua emoção no momento.

- Ai, ai, ai, ai... o coração do nosso neném agora com três meses... Então as mãozinhas já estão formadinhas - disse Bianca no story.

Será o primeiro(a) filho(a) do casal. Bianca Boca Rosa participou do último "BBB" 20 e Fred é um famoso jornalista e youtuber do canal Desimpedidos.

Veja imagens do momento:

Boca Rosa mostra ultrassom de seu bebê (Foto: Reprodução/Instagram)

Fred se emociona vendo ultrassom (Foto: Reprodução/Instagram)