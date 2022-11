Primeira Missa do Advento é celebrada neste domingo na sede de O Liberal

Como tradicionalmente ocorre aos domingos, a sede do jornal O Liberal, na avenida Romulo Maiorana, abriu as portas neste dia, 27 de novembro, para a comunidade participar da Primeira Missa do Advento, celebração que abre uma série de ministrações em preparação para o Natal. A missa foi presidida pelo padre Cláudio Pighin.

Começando às 11h e terminando por volta do meio-dia, a missa contou com a participação de mais de trinta pessoas. Na ocasião, o padre Pighin enfatizou o período de preparação da igreja para a celebração do Natal, data que faz referência ao nascimento de Jesus Cristo - Deus que se fez homem para salvação do seu povo.

Durante a homilia, padre Peghin fez referência à história bíblica sobre o Dilúvio e à ordem dada por Deus a Noé para que construísse a Arca. Em comparação com os tempos de Noé, em que muitas pessoas duvidaram ao aviso de Deus e não prepararam, o padre enfatizou que o mesmo acontece ainda hoje:

"Como lemos, naquele tempo, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, quando veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Como foi naquele tempo de Noé, agora é com o tempo de Jesus. Para perceber a presença de Deus não podemos nos concentrar apenas nas coisas do dia a dia. Noé se salvou porque ele não se amarrou somente às coisas do dia a dia", ensina o padre.

Padre Peghin exortou a comunidade a buscar mais a oração, a comunhão entre os irmãos e a Palavra de Deus e não somente a se preocuparem com as coisas materiais que precisam conquistar, sob o risco de serem pegos desprevenidos quando da celebração do nascimento do Messias.

"Se não, vai acontecer como no tempo de Noé, que muitos foram pegos de surpresa. A salvação é para todos, porém, nem todos estão acolhendo a Palavra de Deus. Estamos começando esse período de missas, começando com pé direito o nosso Advento".

Fiéis se edificam com a mensagem

Para a fiel Maria José Melo, que completou 72 anos neste dia, a missa foi a oportunidade de aprender mais para se tornar cada vez melhor como pessoa:

"Hoje eu estava muito concentrada, por ser meu aniversário mesmo, para cada vez chegar mais perto de Deus, olhar bem o que eu tenho que fazer para melhorar cada vez mais e chegar cada vez mais perto de Deus".

A pediatra Leila Mutran, que participou da missa ao lado da filha Badrah Mutran, de oito anos, a celebração também é uma oportunidade de incentivar as crianças a participarem da vida em comunidade:

"Aqui tem um caráter mais íntimo, por isso gera mais calor humano, e agora estamos na tentativa de que mais crianças participem, que elas leiam, entreguem o ofertório, recolham a coleta e isso é um incentivo para elas".

Já Badrah comenta como se sente a respeito de participar da missa e desse momento da igreja de preparação para o Natal: "Eu me sinto mais calma, porque eu já fiz a minha Primeira Eucaristia, e eu acho que Jesus já perdoou todos os meus pecados".