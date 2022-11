Círio de Nossa Senhora das Graças tem a expectativa de levar 170 mil fiéis às ruas de Icoaraci

A devoção à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, é um dos pontos centrais do catolicismo. No distrito de Icoaraci, em Belém, essa fé se manifesta no Círio de Nossa Senhora das Graças, que, neste domingo (27), chega à 70ª edição. É o dia em que santa é homenageada mundialmente. A romaria, organizada pela Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, volta aos moldes originais após readaptações nos dois últimos anos, por conta da pandemia de covid-19. A programação da procissão iniciará às 7h, com uma missa na praça da igreja de São Sebastião, celebrada pelo bispo coadjutor da Diocese de Bragança, dom Raimundo Possidônio. Logo após a celebração, a romaria sairá pelas ruas do distrito. Com o tema “Como Maria, quero dizer meu sim”, o Círio deste ano pretende mobilizar 170 mil fiéis nas ruas.

A peregrinação deve finalizar na Igreja Matriz de Icoaraci, com previsão para as 11h. Com a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Graças, haverá uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. Seguindo com a programação, às 19h, será celebrada a missa do quinzenário pelo Erick Araújo. O quinzenário corresponde aos quinze dias de celebrações da festividade do Círio.

Monsenhor Agostinho Cruz, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, conta que o Círio é um momento de imensa felicidade. "Celebrar os 70 anos de Círio é ter a certeza de que Maria nos encoraja à perseverança e sustenta-nos na missão. Ela chama e indica-nos o sentido de viver o Círio, ou seja, o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo”, frisou o monsenhor.

A programação do Círio de Icoaraci iniciou no último dia 25 de novembro e segue até o próximo dia 2 de novembro. Será uma semana inteira com missas, adoração ao Santíssimo Sacramento, Terço da Alvorada, entre outras programações. Quanto a escolha para o tema deste ano, o monsenhor relata que “...é uma provocativa para que todas as pessoas também possam abrir o seu coração para dar uma resposta a Deus para o chamado que Deus faz para cada uma, na sua própria família, no seu trabalho, na igreja”.

Gratidão

Quem manifesta a forte devoção em Nossa Senhora das Graças é a devota Liliane Cavalcante, de 49 anos, que esteve presente na visita da Imagem Peregrina da santa à Basílica Santuário de Nazaré, na última terça-feira (22). Ela conta que o Círio deste ano é muito aguardado e agradece pela oportunidade de vivenciar o momento com saúde. "Tudo que eu peço, como ela minha intercessora, sempre sou atendida. Não teve um pedido meu que chegou até ela que não foi resolvido", contou.

Origem da devoção em Nossa Senhora das Graças

A história da devoção à Nossa Senhora das Graças tem início em 1830, na França, quando iniciam as aparições da Virgem a Catarina Labouré — que anos mais tarde também se tornaria santa —, uma noviça da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, como relata padre Agostinho. No dia 18 de julho do mesmo ano, ela foi surpreendida com uma visita do Anjo da Guarda e levada até uma capela, onde a Virgem Maria aguardava por ela.

“A noviça fica então encantada de saber que a Virgem Maria está ali na capela do seu convento. E a Virgem Maria então vai ter diálogos com essa com essa jovem e vai falar sobre as graças que saem das suas mãos em forma de raios, dizendo que os raios maiores são as graças que as pessoas lembram de pedir a Virgem Maria e as graças menores, ou seja, os raios menores são as graças que as pessoas não pedem, mas a Virgem Maria concede”, detalhou padre Agostinho.

Outro momento de aparição da santa é significativo dentro da história da santa é em 27 de novembro de 1830. Na sua segunda aparição, a Virgem pediu à Catarina que fossem cunhadas medalhas, prometendo à noviça que quem usasse o acessório teria graças concedidas. “Todo aquele que usasse com a devoção e com a piedade ia obter os favores e iam ser livres de tantas outras situações tristes como a guerra, epidemia, como aconteceu na França naquela época. Então, popularmente, a medalha ficou difundida e muito famosa, ao ponto que Nossa Senhora ficou conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.

Devoção em Icoaraci

Em Belém, a devoção à Nossa Senhora das Graças iniciou com uma história curiosa. No ano de 1949, a devota Zenóbia Castro, que, na época, morava na avenida Conselheiro Furtado, em Belém, notou que a imagem retratada da santa em um quadro estava envolto de lágrimas, que saíam dos olhos de Nossa Senhora.

Logo o milagre se espalhou e muitos fiéis passaram a realizar peregrinações à casa de Zenóbia, pedindo por milagres à santa. Dentre esses peregrinos, os moradores do distrito de Icoaraci — que na época era chamada de vila de São João do Pinheiro. Foi essa demonstração de fé que daria início ao tradicional Círio de Icoaraci, como é conhecido hoje.

“Eles faziam vigília de oração, pediam favores e as graças que tanto precisavam. que chegou ao ponto em que os devotos filhos de da vila de São João do Pinheiro pediram aos padres da época que fizessem uma procissão que passou a se chamar Círio, no ano de 1952. Então nós temos a primeira procissão chamada Círio, em Icoaraci, na Vila de São João do Pinheiro. Ela aconteceu no segundo domingo de novembro, em 1952 essa devoção se espalhou. E já são sete décadas dessa devoção”, destacou o padre.

Devoção em Nossa Senhora das Graças também se faz presente em Ananindeua

A união dos fiéis em veneração à Virgem das Graças também faz parte da tradição e da história dos moradores de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A Paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Centro, homenageia a padroeira, como conta Rilton Vidal, que coordenou a Comissão da Festividade, realizada em agosto deste ano. No município, o Círio da santa é realizado anualmente, em todo terceiro mês de agosto.

“Desde os primórdios do município o Círio faz parte da tradição. A imagem original de Nossa Senhora das Graças foi recebida em doação de uma família, vinda diretamente de Portugal. E a partir disso veio a tradição do Círio. Ele não é somente mais uma festa religiosa, mas faz parte da história do município”, contou Rilton. Em celebração à data que homenageia a santa, neste domingo a paróquia realizará a Romaria Rodoviária, com início às 7h.

Serviço

Círio de Nossa Senhora das Graças - Icoaraci

Data: 27/11 (domingo)

Horário: missa às 7h, com procissão em seguida

Local: saída da Igreja de São Sebastião, localizada na rua Siqueira Mendes, bairro do Cruzeiro

