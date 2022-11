Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza ação itinerante

Neste domingo (27), foi realizada a ação itinerante que marca a reabertura do Tribunal Regional Eleitoral do Pará após o último pleito eleitoral. No Parque Estadual do Utinga, em Belém, foi possível realizar a emissão do título eleitoral, alteração dos dados, inclusão de nome social e afins após os procedimentos de logística e realização das Eleições 2022.

Delma Rocha veio acompanhar o marido Antônio Júnior e o filho Gabriel Silva, de 18 anos. Moradores do bairro do Telégrafo, eles aproveitaram a oportunidade para realizar dois tipos de serviços.

“Meu esposo veio fazer a transferência de local eleitoral e meu filho tirar o título dele. Essas ações de finais de semana são ótimas porque facilitam a vida de quem trabalha, como eu. Acho importante exercer esse tipo de cidadania, escolher quem vai administrar nosso país estado”, disse.

Antônio Júnior pensou que os serviços ao eleitor do TRE só iam voltar em 2023 e ficou super feliz com a oportunidade de mudar seu local de votação.

“A ação não ajuda só o eleitor, mas o TRE também. O atendimento no final de semana, dá a praticidade para o eleitor que trabalha oito horas em dias úteis e fica difícil deslocar até a nossa central de atendimento. É importante lembrar, que quem comparecer nesta ação itinerante e precisa regularizar a sua situação, não paga multa”, explicou Zilomar Pereira, chefe do Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE).

O objetivo do TRE é atender cerca de 60 pessoas ao longo do dia. A ação vai até às 13h.

Desde o início do mês o tribunal abriu os trabalhos para atender esse eleitorado.

“O Tribunal Regional Eleitoral do Pará por entender a logística necessária que existe no estado geograficamente extenso como o nosso, ele se planeja e vai ao encontro do seu eleitorado mas mais ainda, é importante dizer, a Justiça Eleitoral não para. A Justiça Eleitoral realizou a eleição, entregou o resultado e retornou agora para atender seu eleitorado novamente para que este possa regularizar situações pendentes ou nosso novo eleitor ou nova eleitora, ir ao nosso encontro e tirar o seu título”, disse a presidente do TRE do Pará, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.