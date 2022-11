Círio de Ponta de Pedras reúne fiéis em procissão neste domingo (27)

A comunidade católica de Ponta de Pedras, município da Ilha do Marajó, no Pará, celebrará, neste domingo (27), o Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Neste ano, a festividade recebe o tema “Maria, Mãe e Mestra". A programação da Grande Romaria inicia às 7h, com uma missa na Igreja Matriz, conhecida pelos moradores da região como "igrejinha". Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão pelas ruas do município.

O calendário das procissões também conta com a Procissão Fluvial, que será realizada no sábado (26). O momento religioso iniciará na Comunidade Santa Maria, com uma missa às 7h. Em seguida, às 8h, os fiéis percorrem o rio Tijucaquara, com chegada marcada para o Trapiche Municipal. Seguindo com as romarias durante o sábado, às 14h, os devotos percorrem as ruas da cidade na Procissão Rodoviária, que sairá da Comunidade Nossa Senhora da Conceição - Jagarajó.

Já pela noite, a Trasladação marcará a programação do Círio deste ano. Às 19h, uma missa será celebrada pelo Bispo Diocesano da região, Dom Teodoro Mendes. Logo após, a procissão seguirá no município. O público infantil também louvará a padroeira no Círio das Crianças, em procissão no dia 4 de dezembro. A programação segue até o próximo dia 8 de dezembro e contará, diariamente, com missas, procissões e terço da alvorada.

Círio intensifica a fé na Virgem Maria

Em mensagem à Diocese de Ponta de Pedras, o bispo diocesano da região, dom Teodoro Mendes, enfatiza que o Círio é um tempo especial para viver a graça de Deus, celebrar a fé e, também, um momento propício para meditar a palavra da Virgem Maria. O bispo destaca, ainda, a devoção cristã pela mãe de Jesus.

“Os cristãos, desde muito cedo, veneram Nossa Senhora, por ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua discípula perfeita, cuja vida é um exemplo de fé, esperança e caridade para todos nós. Desde os primórdios do cristianismo, os cristãos recorriam à bem-aventurada Virgem Maria, pedindo-lhe auxílio e proteção”, frisou dom Teodoro.

