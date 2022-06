PRF registra 16 acidentes, 8 mortes e 13 detidos e 27 autuações por alcoolemia no feriado

Como resultado da Operação Corpus Christi 2022, encerrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 23h59 de domingo (19) nas estradas e rodovias federais do Pará, foram registrados 16 acidentes, sendo 5 considerados graves. "Dessas ocorrências, 8 pessoas morreram. De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 4.755 veículos e 5.141 pessoas", repassa a PRF.

Foram realizados 1.195 testes de alcoolemia, com um total de 27 autuações. As outras infrações mais observadas foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas – com totais de 31, 38 e 134 autuações, respectivamente.

Já no combate à criminalidade, como informa a PRF, 13 pessoas foram detidas. Dessas, 3 por alcoolemia. Durante a operação, 3 veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados.

As ações foram desenvolvidas pela PRF, focadas em prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeiras para o transporte de crianças).

Neste ano de 2022, a PRF manteve o foco em conscientizar os usuários sobre a responsabilidade no trânsito durante o feriado prolongado e no combate à mistura álcool e direção, como destacam os integrantes da corporação.