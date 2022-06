Itaituba registra acidentes de trânsito no feriado de Corpus Christi

Mesmo com o feriado de Corpus Christi deixando o tráfego de veículos mais tranquilo em Itaituba, no sudoeste do Pará, o município registrou acidentes de trânsito violentos, desde as primeiras horas desta quinta-feira (16). Entre as colisões, no entanto, não houve vítimas. Com informações do portal Plantão 24horas News.

Um motorista derrubou um jambeiro na avenida Marechal Rondon, por volta das 6h, bem em frente à Secretaria de Saúde de Itaituba. Os poucos transeuntes, por ocasião da batida do carro, informaram que o motorista perdeu o controle do veículo, por isso, houve o choque contra a árvore.

Itaituba amanheceu com certa neblina, e a baixa visibilidade também pode ter contribuído para as colisões. No Loteamento Campo Belo, ainda, em Itaituba, outro motorista também perdeu o controle do carro e só conseguiu parar quando encontrou o mato em uma ribanceira. Sobre este caso, também não houve registros de feridos nas Unidades de Pronto Atendimento de Saúde, nem chamados ao Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).