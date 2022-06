No feriado de Corpus Christi, homem é pego com maconha e cocaína em Outeiro

João Carlos da Silva Ferreira foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas nesta quinta-feira (16), no distrito de Outeiro, em Belém. Segundo policiais militares do 26° Batalhão PM, que cobre a área, ele portava 23 papelotes de pasta base de cocaína e 26 petecas de maconha quando foi capturado.

O relato policial aponta ainda que João Carlos chegou a se apresentar como Salomão da Silva Rodrigues. Na delegacia, a identidade checada no Infopen - o sistema de informações dos estabelecimentos penais - não apontou nenhum registro em nome de Salomão, mas, em seguida, a companheira dele chegou na DP e informou o nome correto do acusado, momento em que foi constatado que ele era foragido do sistema penal. Ele foi, novamente, submetido aos procedimentos cabíveis impostos a quem foge da prisão.

Ainda conforme a PM, João Carlos foi pego no bairro Água Boa, quando uma guarnição do 26° BPM em ronda na travessa Acácia, também conhecida como 'favela do Morrinho', decidiu abordá-lo e encontrou os entorpecentes. João já está recolhido, de novo, ao sistema penal do Pará, e deve ter a pena anterior acrescida de tempo por causa da fuga recente.