Presa por tráfico de drogas na Tailândia, brasileira confessa crime para tentar reduzir pena

A brasileira Mary Hellen Coelho Silva, de 22 anos, presa na Tailândia desde fevereiro, confessou ter traficado drogas para o país durante seu julgamento em maio deste ano.

Segundo Kaelly Cavoli Moreira, advogada da réu, a condenação inicial havia sido de nove anos e seis meses de prisão. No entanto, por declarar-se culpada, a condenação foi reduzida para sete anos e seis meses de prisão, além de 750.000 Baht (moeda local), o equivalente a aproximadamente R$ 106.483,15.

A multa também poderá ser paga em dias de prisão, resultando em mais de 1,5 mil dias na cadeia, totalizando uma pena de 11 anos. As informações são do Jornal O Globo e do Metrópoles.

VEJA MAIS

Há ainda as possibilidades de conseguir a redução da pena trabalhando na prisão, através de bom comportamento e também por meio de uma petição ao rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, para pedir o seu perdão, o que só pode acontecer após o cumprimento de um terço da pena.

Apesar de o julgamento ter ocorrido em maio, apenas nesta semana a defesa da jovem teve acesso aos documentos do processo.

A lei contra o tráfico de drogas na Tailândia foi alterada desde o fim de 2021 e, de acordo com a nova legislação, a pena máxima para o tráfico de cocaína no país é de 15 anos de prisão.

Relembre o caso

Mary Hellen Coelho Silva, acompanhada de mais dois brasileiros, foi detida na Tailândia após desembarcar no aeroporto da capital Bangkok portando 15,5 kg de cocaína, em fevereiro deste ano.

(Carolina Mota, Estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).