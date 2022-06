Banhistas aproveitam Praia do Caripi no feriado de Corpus Christi

Sol, família, praia, música ambiente, um almoço na orla da praia mais badalada de Barcarena. Esse é um resumo perfeito da praia do Caripi no feriado de Corpus Christi, dia 16 de junho. Uma estrada de 87 quilômetros ou 40 minutos de lancha separam Belém e Barcarena. A distância, entretanto, não desanima até mesmo quem mora mais distante da capital. Como é o caso de Nathalia Cunha, moradora de Marituba, que prefere a praia de Caripi, mesmo tendo outras opções mais próximas.

“Sempre que posso, eu venho aqui. Eu gosto do clima, do ambiente mais reservado, do contato com a natureza. É, sem dúvidas, a minha [praia] preferida. Considero um privilégio ter um paraíso desse tão perto da Região Metropolitana, perfeito para refrescar no nosso clima quente”, considerou a maritubense.

Já a universitária Beatriz da Silva, que mora em Barcarena, aproveitou o dia livre para matar a saudade das águas refrescantes. “Fazia um tempo que eu não vinha no Caripi para curtir a praia. Sempre vinha a noite para jantar e passear com a minha família. Então, aproveitei o feriado para fazer isso: tomar banho e pegar sol. E foi bem bacana porque não estava muito lotada, normalmente dá muita gente, e deu para descansar e aproveitar muito a água", comemorou.

Apesar de muitos municípios e empresas terem aderido ao ponto facultativo na sexta-feira (17) que segue o feriado, a procura nesta quinta pelo local de lazaer foi moderada. A faixa de areia ficou tranquila e deu para brincar, relaxar, namorar e praticar esportes tranquilamente.

Segundo Edson Fernandes, empresário no setor gastronômico da área, o cenário é otimista e aponta uma crescente melhora pós pandemia.

“Passamos dois anos preocupados, com pouca demanda. Mas agora estamos prontos para retomar nossa atividade a todo o vapor e com as férias escolares se aproximando, tudo indica que teremos um bom movimento nas praias”, pontuou.

A praia tem água salobra, quase doce, formada pelas águas da Baía do Marajó e com aproximadamente 6 quilômetros de extensão. Além de Caripi, outras praias também são opção de lazer no município, como Cuipiranga, Conde, Fazendinha, entre outras, que também tiveram uma procura moderada neste feriado.