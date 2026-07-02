Prefeitura de Belém oferece curso gratuito de Implantação de Programas de Gerenciamento; saiba mais

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional (Seqp), está com inscrições abertas para o curso gratuito Implantação de Programas de Gerenciamento, que será realizado entre os dias 6 e 17 de julho. A capacitação é voltada a profissionais, estudantes da área de Segurança e Saúde do Trabalho e pessoas interessadas em ampliar conhecimentos sobre a implantação de programas de gerenciamento.

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O curso integra a programação de qualificação profissional promovida pela Seqp e busca contribuir para a formação de trabalhadores e estudantes que desejam aprimorar competências e ampliar as oportunidades de atuação no mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, permanecendo disponíveis até o preenchimento das vagas.

Os cursos Introdução à Informática e Marmitas Saudáveis, que também fazem parte da programação de julho, já encerraram as inscrições por terem preenchido todas as vagas disponíveis.

Segundo a Prefeitura de Belém, a iniciativa faz parte do cronograma permanente de qualificação profissional da Seqp. Na atual gestão, a secretaria já realizou 26 cursos, beneficiando mais de 809 pessoas, com predominância da participação feminina.

As aulas ocorrerão sempre às 8h, na sede da Secretaria Municipal de Governo (Segov), localizada na avenida Almirante Barroso, nº 1.312, em Belém.

Serviço

• Curso: Implantação de Programas de Gerenciamento

• Período: 6 a 17 de julho

• Horário: 8h

• Local: Secretaria Municipal de Governo (Segov) – Avenida Almirante Barroso, nº 1.312

• Inscrições: abertas até o preenchimento das vagas.