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Economia

Seduc abre vagas para estagiários-bolsistas do nível superior 

Processo Seletivo se dirige para os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos

O Liberal
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Seduc informa que todos os atos do PSS serão divulgados no site oficial da secretaria (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), com formação de cadastro de reserva, para estagiários-bolsistas de nível superior. Os candidatos devem estar regularmente matriculados em cursos de ensino superior de Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogos (nível superior), credenciados pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o edital, os aprovados vão atuar nas unidades escolares da rede pública estadual, Diretorias Regionais de Ensino (DREs) e, também, na sede administrativa da Seduc, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Não serão aceitos inscrições de estudantes matriculados no último semestre do curso de graduação.

O processo vai ter três etapas. A primeira compreende o período de inscrição online, por meio de formulário eletrônico, de caráter eliminatório; a segunda etapa, classificação, realizada automaticamente pelo sistema de inscrição; e, por fim, a convocação dos candidatos para apresentação da documentação original solicitada.

A Seduc informa que todos os atos do PSS serão divulgados no site oficial da secretaria. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia de 23 de junho, por meio de site, em que o candidato fará o cadastro no sistema do PSS da Seduc, consistindo no preenchimento de informações pessoais e escolaridade, além do envio (upload) de documentos comprobatórios nos campos disponíveis, com formato compatível e de tamanho máximo de 5MB.

Serviço:

O edital completo do PSS está publicado no site da Seduc, acesse aqui.

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