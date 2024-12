Prefeitura de Belém entrega 168 boxes reformados no Ver-o-Peso

A Prefeitura de Belém entregou, neste sábado (28/12), mais uma etapa das obras e reformas do Complexo Ver-o-Peso, localizado no bairro da Campina, na capital paraense, contemplando os setores de lanches, refeições, açaí e mingau. Ao todo, 168 boxes foram reformados, somando-se aos 120 espaços do setor de polpas e artesanatos entregues em outubro, totalizando 288 boxes revitalizados até o momento.

A reforma incluiu manutenção da lona de cobertura, troca de revestimentos e pintura dos boxes, renovação das redes hidráulica e elétrica, além da modernização da iluminação com lâmpadas de LED. O objetivo é melhorar as condições de trabalho dos permissionários e preparar a cidade para eventos de grande porte, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP) 30, que ocorrerá em 2025.

Segundo a Prefeitura, a revitalização do Ver-o-Peso já alcançou 62% de conclusão. Continuam previstas reformas nos setores de industrializados, hortifrúti, plantas e ervas.

O prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues, destacou a relevância da obra para a população. “Estamos reformando o Ver-o-Peso e realizando diversas melhorias na saúde, educação, infraestrutura e saneamento para beneficiar o nosso povo”, declarou.

Para a permissionária Mariana Campos, que atua há 18 anos no setor de refeições, comemorou a entrega. “Ver meu espaço totalmente modificado para melhor é um sentimento de alegria. A reforma ficou linda, com setores bem organizados. Isso será excelente economicamente para nós”, afirmou.