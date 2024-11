Com investimento do Ministério das Cidades, Ver-o-Peso inicia obra de saneamento e esgoto

Como parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Complexo Ver-o-Peso recebe seu primeiro tratamento de esgoto após 123 anos de existência. A obra foi iniciada na última quinta-feira (21) e o foco do projeto é a redução dos poluentes e a melhoria da qualidade de vida da população. O investimento foi liberado pelo Ministério das Cidades e soma R$ 16,6 milhões.

As intervenções já haviam sido anunciadas em setembro deste ano pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em uma das visitas ao Pará. A iniciativa leva em conta o tratamento e implantação da rede de esgoto, no perímetro da Boulevard Castilho França, que se estenderá por quatro quilômetros até a praça do Relógio.

Segundo o ministro, será feito o esgotamento sanitário do Complexo Ver-o-Peso, sendo uma das obras que preparam a capital paraense para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro do ano que vem. A iniciativa é do governo federal, mas tem parceria com o governo do Estado, para melhorar a qualidade de vida da população e dos comerciantes e turistas.

"Além disso, vamos realizar a revitalização da Orla de Icoaraci. É muito importante prestar contas com a população e mostrar que o nosso trabalho está caminhando com o presidente Lula, em parceria com os estados para que a gente possa transformar as cidades”, destacou Jader Filho.

PAC

Nas ações do Novo PAC, foram assinados contratos para intervenções de regularização fundiária, urbanização e qualificação do Canal Ariri Bolonha e da Bacia Hidrográfica do Mata Fome, em Belém, e para implantação de rede de abastecimento de água em áreas rurais. Os investimentos, nos cinco contratos, ultrapassam R$ 343 milhões.